澤連斯基任德拉帕特為烏軍總司令　曾多次立功、擅長戰術創新

在炒掉人氣國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）引爆民眾抗議之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月21日宣布，43歲的德拉帕特（Mykhailo Drapatyi）接替瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）出任烏克蘭武裝部隊總司令。外界分析，德拉帕特曾公開支持費多羅夫，此番任命或能平息民間抗議。這也是俄烏戰爭踏入第5年之際，烏軍領導層最大的一次調整。



據美媒報道，德拉帕特出生於1982年11月21日，他自2004年從軍，加入了烏克蘭第72獨立機械化旅。因在2014年突破馬里烏波爾（Mariupol）親俄路障聲名鵲起，晉升為少校。他曾於2024年至2025年領導烏克蘭陸軍，是位備受尊敬、經驗豐富的指揮官。

他被認為是烏軍內部最堅定的現代技術驅動型作戰宣導者之一。他推動廣泛使用無人機、電子戰、情報整合和分散式指揮，主張初級軍官層面的主動性比僵化的蘇聯式層級結構更有效地贏得戰鬥。

俄烏戰事爆發後，德拉帕特多次立下戰功，如成功阻擋俄軍推進、參與赫爾松（Kherson）反攻，主導哈爾科夫（Kharkiv）防禦作戰等，期間屢獲提拔。

澤連斯基於2025年1月任命他親自指揮頓涅茨克（Donetsk）地區作戰部隊，但後因俄軍發起致命空襲，德拉帕特引咎辭職。及後，他又復任聯合部隊司令，推行徵兵、軍事訓練與技術融合改革。

在獲得任命後，德拉帕季伊在社交媒體Facebook上表示：「我將以高度的責任感、全神貫注，並懷着對今天正在保衛我們國家的人們的敬意開展工作。」

2026年7月21日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）宣布，出任烏克蘭武裝部隊總司令。（網絡圖片）

上周，德拉帕特公開支持費多羅夫，稱其變革令國防部決策速度、為軍隊提供更多支援。

這次任命一出，費多羅夫即向德拉帕特表達祝賀，稱「這猶如一股清新的空氣，為自由人民爭取自由和正義的鬥爭帶來了新的希望。」同時，德拉帕特致謝澤連斯基，又感念前任付出，承諾履職盡責、守護國家。德拉帕特還得到了部分抗議者的支持。

此次改組正值烏克蘭試圖通過猛烈打擊俄羅斯能源部門（其主要預算收入來源）和後勤設施來掌握戰爭主動權之際。費多羅夫被解職引發軍事分析人士擔憂，認為烏克蘭近期在戰場上取得的勢頭可能會喪失。