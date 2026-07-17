澤連斯基任命代理防長　國安局負責人赫馬拉出任

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）7月16日公布，已委任烏克蘭國家安全局 (SBU）代理局長赫馬拉（Yevhenii Khmara）出任代理國防部長，繼續推進國防領域改革。在此之前，他撤換了原防長費多羅夫（Mykhailo Fedorov），引來國內反彈，多個城市同日爆發示威。



圖為2026年7月16日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與到訪基輔的英國首相施紀賢（Keir Starmer）會面。（Reuters）

烏克蘭民眾2026年7月16日在基輔發起示威，抗議防長遭撤換（Reuters）

澤連斯基表示，赫馬拉在技術作戰行動方面，擁有豐富且許多前所未有的經驗，正是對俄戰爭中應該重點關注的領域。

他又稱，在完成相關法律程序後，他將提請國會通過由赫馬拉出任國防部長。他又稱，與赫馬拉討論了對俄羅斯實施遠程打擊，以及烏克蘭安全部門、國防軍所需裝備等問題。

據烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax-Ukraine）稱，38歲的赫馬拉是烏克蘭軍官、少將軍銜，曾任SBU「阿爾法」（Alpha）特種作戰中心負責人，2026年1月起出任SBU代理局長。

2026年6月18日，烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）出席在比利時舉辦的北約國防部長會議。（Reuters）

同日稍早時間，35歲的費多羅夫向傳媒表示，在澤連斯基拒絕將他納入新一屆政府後，他拒絕對方邀請他擔任顧問的提議。他又點名批評武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi），指對方阻撓國防部的各項舉措，未能直接解決問題。

路透社報道，現年60歲的瑟爾斯基自2024年初上任以來，一直因其僵化的指揮風格受批評，一些軍人表示，這種風格導致了部隊的高傷亡率。