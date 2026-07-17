澤連斯基炒掉35歲國防部長引爆示威　基輔半年戰果前功盡廢？

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）正進行內閣改組，7月15日一如政界傳聞所料，炒掉上任只得半年的超年輕35歲人氣國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov），馬上引爆全國兩個城市的抗議－－情況讓人想起去年澤連斯基試圖控制反貪機構而引起的示威（最終他在歐洲壓力之下收回成命，其後反貪機構揭出戰爭以來最大腐敗案，澤連斯基左右手被迫請辭）。

費多羅夫是2019年已加入澤連斯基政黨成為其顧問的「老將」。2019年以來，他擔任數碼變革部長，一上任就不顧建制官僚反對力推政府服務數碼化，建立出「Diia」手機程式，一站式提供超過130種政府服務。如今手機上的身份證和護照同實物版本有同等法律效力，連結婚註冊也可以在「Diia」上面辦理（按：對因戰爭分隔兩地的情侶特別有用）－－數年之後，「Diia」已經變成了烏克蘭人日常生活幾乎不可或缺的工具。

「Diia」的網站介紹（網站截圖）

在俄烏戰爭爆發之後，費多羅夫率先聯絡馬斯克（Elon Musk），說服後者為烏克蘭提供星鏈（Starlink）衛星通訊，一下子改變了戰場通訊的形態（按：俄羅斯其後也偷運了大量星鏈接收器，造成俄烏雙方也在使用同一套衛星通訊系統的局面）。

戰爭期間，費多羅夫也建立網上籌款平台，推動無人機軍團的建立，加速無人機生產，又組織跨國義務網軍去攻擊俄羅斯，在Telegram上建立系統讓平民也可以通報俄軍動向……

其中，費多羅夫有份主導建立的戰爭管理系統Delta，整合戰場上包括大量無人機在內的感應器資訊進行部署調度，更加變成了北約軍隊也趨之若鶩的戰爭科技創新（按：相較之下，俄軍至今還在依靠Telegram進行前線通訊），連美國陸軍部長今年在國會聽證上也大讚烏克蘭的系統，承認美軍在此技不如人。

本年1月，費多羅夫獲澤連斯基調任國防部長，將初創企業一般的精神帶進該部。

Delta系統在一個烏軍指揮總部的實際操作情況（烏克蘭國防部）

他一上任就成功游說馬斯克，並提出了白名單系統去阻止俄軍在烏克蘭境內使用星鏈，卻同時讓烏軍可以繼續使用星鏈。由於俄軍此時已高度依賴星鏈通訊，連攻擊無人機也裝上星鏈接收器，星鏈中斷一時之間扭轉了前線戰局。此後烏軍奪回的土地面積就開始輕微超越俄軍。

費多羅夫也不顧官僚體系的掣肘，將原本用於工資的預算改用在大量採購無人機之上，並且提出中斷俄軍前線物流的戰略，又在Delta系統中推出整合無人機攻擊的系統。幾個月來，戰果斐然：中長程無人機深入俄羅斯境內的攻擊，將戰爭帶到莫斯科、聖彼得堡等大城市，而且大量攻擊俄羅斯煉油廠，導致其煉油產能跌至近二十年來最低的水平，全國出現燃料短缺、油站大排長龍的情況；克里米亞的海上陸上運輸補給陷入半中斷狀態；2022年後變成了俄羅斯「內海」的亞速海航運也因為無人機攻擊而陷入停擺。

雖然本年以來在愛國者防空攔截器短缺之下，烏克蘭大城市對於俄羅斯彈道導彈攻擊幾乎一點防禦能力都沒有，死亡平民人數也屢創戰爭初期以來的高位，但烏克蘭人卻對戰爭走向開始抱有更大希望。

2026年6月3日，俄羅斯聖彼得堡的基礎設施遭烏克蘭無人機擊中後，現場冒出滾滾濃煙。（Reuters）

在缺乏美國援助的壓力之下，烏克蘭迅速推動本土軍備發展，其無人機能力在伊朗戰爭之中受到世界關注，多個海灣阿拉伯國家已同烏克蘭簽署防務合作；歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）近日也到基輔簽署了最新無人機協議；包括英法德意西在內的九個歐洲國家亦同烏克蘭建立了反彈道導彈聯盟，以烏克蘭國防企業Fire Point的導彈攔截器為藍本去建立歐洲版的愛國者導彈。

在最近的土耳其北約峰會上，連特朗普（Donald Trump）也看到了烏克蘭的成功，對澤連斯基出奇友善，還表示會授權烏克蘭生產愛國者。

在國防部內部，費多羅夫也積極推動改革，要求官員接受測謊機測試，試圖清除貪腐垢病。他上任後的審查就發現大約66億美元的超額支出。其大炮炮彈採購改行公開招標也將價格即時壓低一成多。

費多羅夫大刀闊斧改革國防部內部組織，引來烏克蘭國防建制中人的嚴重不滿。外媒從烏克蘭國防產業人士、高層官員、國會議員口中得知的訊息，就是費多羅夫對不少從烏克蘭巨額國防預算中謀取利益的人造成阻礙。

7月1日，費多羅夫在瑞典出席記者會。（Reuters）

雖然烏克蘭近半年來在戰爭中取得一定程度的優勢，但兵源短缺始終是烏軍長久面對的重大困難。徵兵人員武力抓人入伍，時而遭到民眾暴力反抗襲擊，並不是不尋常的事。澤連斯基長久以來為免得失民眾或軍方，一直拖延解決問題。

費多羅夫6月的時候就毅然推出服役制度的改革，容許2022年或之前一直服役的士兵逐步退役，並提出6個月至24個月、按兵種分類的合約制，去除以往「服役無了期」的情況，又大舉增加士兵薪金（例如消耗最大的前線步兵由2,500美元一個月大幅提升至7,000美元，而且按表現可領額外花紅），減輕逃避兵役人士的懲罰以鼓勵他們自願返回軍隊，加大招聘外籍士兵參戰等等。

費多羅夫的革新精神，很快就將莫斯科軍校畢業的蘇聯體制軍官、現任烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）變成了他的敵人。前者強調高科技作戰，給予前線部隊更大的自主性（例如費多羅夫提出遊戲化的計分制，前線部隊可透過殺敵得分換取武器供應）；但瑟爾斯基則偏好中央管理，由軍方高層運籌帷幄。

接任烏軍總司令的瑟爾斯基。他早年受前蘇聯軍事系統訓練，2015年以來已有參與烏東與俄羅斯支持的分離主義者的作戰。（Reuters）

自2024年2月上任以來，瑟爾斯基一直不得軍心，不少士兵都認為他視人命如草芥，經常把士兵往前線送死，又多次堅持死守，消耗烏克蘭寶貴的人力。烏克蘭士兵過去兩年經常自嘲他們是一隊「小蘇聯軍隊」對抗一隊「大蘇聯軍隊」。瑟爾斯基在軍中則有「屠夫」之名。

為何澤連斯基會用瑟爾斯基？答案非常簡單，就是瑟爾斯基聽教聽話，沒有任何政治魅力，也沒有任何政治野心，不會對澤連斯基構成挑戰。

瑟爾斯基的前任扎盧日內（Valeri Zaluzhny）就是因為得到士兵愛載、民望超越澤連斯基、也公開承認俄烏戰爭因為無人機的出現而變成消耗戰的事實，而最終被澤連斯基炒掉，如今被流放到英國當駐英大使。

根據6月民調，雖然費多羅夫民望還未追得上澤連斯基，但其上任之後戰績突出，當然引起澤連斯基對其功高蓋主的憂慮。

2026年7月16日，正值俄羅斯攻擊烏克蘭之際，民眾於基輔一場抗議澤連斯基撤換國防部長費多羅夫決定的示威活動中高唱國歌。（Reuters）

同時，費多羅夫和瑟爾斯基兩個人的不和，已經到了白熱化的階段，媒體早已傳聞兩人已經不能溝通。前者也在游說澤連斯基將瑟爾斯基炒掉。最終澤連斯基選擇了忠心而非革新。

目前，烏克蘭國會已經通過了澤連斯基的新內閣任命，唯獨是國防部長和外交部長人選未有着落。

眼見有街頭示威者支持，費多羅夫16日也在基輔召開記者會，公開表示他向澤連斯基要求炒掉瑟爾斯基，但遭到拒絕，其後反而是瑟爾斯基提出要澤連斯基將費多羅夫免職。費多羅夫批評，瑟爾斯基不去思考如何以不對稱戰爭去打贏這場戰爭，反而在分裂這個國家。

瑟爾斯基其後在社交媒體上重提他自己2022年初打贏基輔守衛戰的戰果，暗示若然無此成就，這個城市如今也不能舉辦記者會。

在民意反彈之際，澤連斯基16日表示他還在考慮國防部長人選，表明會將費多羅夫留在其團隊之中，又指費多羅夫和瑟爾斯基不能溝通，他作為總統必須介入。

這場基輔政鬥的結局還未上演，不過其結局對於烏克蘭能否繼續過去半年的利好形勢將有重大影響。