貝森特：美國將審查中國AI竊取知識產權行為　或施以制裁

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）7月21日表示，美國正在調查中國的AI模型是否存在竊取知識產權的行為；他揚言，若查實存在相關行為，或對相關行為實施制裁。



貝森特受訪時表示：「我們發現許多中國模型上都有我們美國大型語言模型的浮水印，這是不可接受的，我們將在未來幾天或幾周內對此進行調查。」他聲稱：「我們有能力因為這種盜竊行為而對他們進行制裁。」

2026年7月14日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在白宮橢圓形辦公室，參與美國與伊拉克舉行的雙邊會談。（Reuters）

貝森特還表示，這種「竊取行為」稱為「AI蒸餾」，Anthropic上月曾指控阿里巴巴對其發起大規模「蒸餾攻擊」。

中國AI企業月之暗面17日推出的Kimi K3模型，多項行業測試表現亮眼，對OpenAI、Anthropic等美國頭部企業產品形成競爭。外界分析，美方擔憂其AI領先優勢不保。

美媒指出，美國AI企業同樣深陷知識產權爭議。Anthropic曾因盜版書籍訓練模型，支付15億美元（約118億港元）與作家集體訴訟和解；OpenAI和微軟也被《紐約時報》起訴侵權。另據路透社消息，中美將於9月舉行AI議題會談，貝森特將代表美方參會。