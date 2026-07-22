美國對伊戰爭燒掉逾2900億元　防長促追加撥款　議員怒批領導失敗

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）7月21日在出席參議院聽證會，為伊朗戰爭追加撥款辯護，卻遭參議員猛烈質詢與嚴厲抨擊，一度被斥為「失敗者」，現場氣氛緊張對立。



赫格塞思透露，美國對伊朗的戰爭迄今已耗資375億美元（約2941億港元），並稱這筆資金是「緊急且必要的」，他敦促議員批准向國防部再撥款870億美元（6786億港元），其中670億美元（5226億港元）將用於中東地區的行動。

與此同時，特朗普政府再提出1.5萬億美元（約12萬億港元）國防預算，共和黨也推出數百億美元軍事預算方案，推動戰事持續。

2026年7月21日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）出席參議院聽證會，為伊朗戰爭追加撥款辯護時做出手勢。（Reuters）

民主黨參議員彼得斯（Gary Peters）當場痛批本屆政府的戰爭戰略「失敗」時，赫格塞思勃然大怒，稱將該戰形容為失敗的人「應該感到羞恥」，且抹殺了美軍的犧牲。

彼得斯當即怒斥赫格塞思：「你才是失敗者」，並指「失敗的不是在前線的男女官兵，而是他們的領導者，是你們沒有戰略，沒有贏得這場戰爭的長期計劃」。

綜合外媒報道，現場多名參議員也質疑軍費使用混亂、戰略模糊、戰事失控，且多數美國民眾不認可政府對伊政策。

目前，共和黨仍執意推動預演算法案，對伊軍事行動暫無收束跡象。