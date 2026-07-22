12個西方大使館聯合譴責以色列　促改變被囚巴勒斯坦人待遇

德國、加拿大、丹麥、歐盟、芬蘭、法國、愛爾蘭、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、英國12個西方使館7月20日發表聯合聲明，批評以色列廣泛實施「行政羈押」、囚犯遭受「系統式虐待」，呼籲以方履行國際法下的人權義務，恢復紅十字會對監獄的探視權。



據《以色列時報》（Times of Israel）報道，聲明譴責以方「無正式控告下廣泛使用行政羈押」，以及監獄內「食物不足、拒絕醫療護理及系統式虐待」。12個大使館特別對被羈押的加沙醫院院長、同時也是哈馬斯上校的Hussam Abu Safiya的健康深表憂慮。

資料圖片：加沙北部Kamal Adwan醫院院長Hussam Abu Safiya。（影片截圖）

以色列目前按照針對「非法戰鬥人員」的法例，羈押逾1,300名巴勒斯坦人。行政羈押允許無控罪拘留最長6個月，可無限續期且軍事檢察官可拒絕向嫌疑人披露證據。以色列公設辯護人辦公室1月公開報告指出，巴勒斯坦安全羈押者遭受獄警嚴重系統式暴力、食物剝奪及醫療疏忽，一名官方視察員形容某監獄「不適合容納人類」。

同日，無國界醫生（MSF）呼籲立即釋放所有被無正當理由羈押的巴勒斯坦醫護人員，指「他們大多數在沒有正當理由的前提下，被關押在條件極其惡劣的地方。」並指Abu Safiya被拘留「延續了以方在巴勒斯坦各地拘留和針對醫護人員的駭人模式」。但以方稱Abu Safiya羈押合法，否認其健康面臨生命威脅，但承認正對其進行醫療監測。

MSF稱其骨科醫生Mohammed Obeid已遭以方羈押逾600天，無法與家人聯絡；自2023年10月7日加沙戰爭爆發以來，15名MSF成員喪生。