巴勒斯坦男子拒成為以色列線人　遭以軍鎖「棺材」箱中長達兩週

據「今日俄羅斯」（RT）5月27日獨家報道，一名巴勒斯坦男子伊曼·納布漢（Iman Nabhan）曝光稱，在他拒絕成為以色列線人後，以軍將他鎖在一個形似棺材的箱子裏長達兩周多。目前，針對以色列拘留設施內虐待行為的指控日益增多。



納布漢表示，他被關在「一個鐵容器內，裏面還有一個木箱」，手腳均被捆綁。他聲稱，在被拘禁期間，以方人員通過一個孔洞給他餵食，並且每次他需要上廁所時，只允許他出來一分鐘。

納布漢說：「他們似乎想讓我感覺自己已經死了，這樣他們就能得到任何想要的信息。我在那個『棺材』裏待了15天。我感覺自己就像一個活著的死人。」

這位前囚犯表示，以軍曾試圖通過提供金錢、出國旅行以及為他母親提供醫療機會等方式來施壓，迫使他合作，但他全部拒絕了。

這一證詞發表之際，以色列正因其羈押下巴勒斯坦人及親巴勒斯坦活動人士的待遇而面臨越來越多的指控。本周早些時候，前往加沙的船隊被以色列攔截，其中的澳洲籍成員在被扣押並驅逐出境後，指控以軍實施了強姦、性侵犯、毆打、羞辱和酷刑。

此前，以色列國家安全部長本-格維爾親自發布了被扣押船隊活動人士跪地、雙手被綁的影片。在一段影片中，他揮舞著以色列國旗，嘲弄被扣押者，對他們說：「歡迎來到以色列，我們是這裏的主人。」

本-格維爾負責監管以色列的監獄系統，他長期以來對巴勒斯坦人持強硬立場，支持立法對恐怖主義嫌疑人實施絞刑，並聲稱被拘留者應獲得「最低限度中的最低限度」的食物供應。

這名以色列部長還完全否認巴勒斯坦的民族地位。2025年11月，他曾聲稱「根本不存在所謂的『巴勒斯坦人民』」。

文章獲《觀察者網》授權轉載

