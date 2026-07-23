喬治王子13歲生日　慶生照彰成熟一面　9月升中讀父親母校｜有片

英國喬治王子（Prince George）於當地時間7月22日迎來13歲生日，王室一如以往，在社交媒體發布慶生照片及影片。與往年稍為不同的是，這次影片及照片展現出喬治王子「大個仔」的一面。事實上，喬治王子已邁入青少年階段，準備於9月跟隨父親威廉王子（Prince William）的步伐，入讀英國精英私立寄宿中學伊頓公學（Eton College）。



英國廣播公司（BBC）報道，為慶祝喬治王子13歲生日，肯辛頓宮先後發布了他的慶生影片及照片。

肯辛頓宮先是發布了慶生照片，其中可以看到喬治王子身穿敞領白襯衫和深色西裝，面向鏡頭雙手插兜。與去年他身穿鄉村風格服裝的照片相比，今年的他表現得更正式、更成熟。

報道指，這張照片是在上個月皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）結束後，由御用攝影師波蒂厄斯（Matt Porteous）操刀拍攝。

肯辛頓宮稍後也公布了慶生影片，其中可以看到喬治王子戴着太陽眼鏡對鏡頭揮手，其後又可以看到他在沙灘上打板球以及爬上岩石，盡顯作為一個青少年的活力。

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據英國廣播公司，喬治王子將於9月入讀伊頓公學，並入住學校的寄宿大樓。該校不只是英國最精英的學校之一，也是其他父親及叔叔哈里王子（Prince Harry）的母校。