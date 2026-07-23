利物浦與警方合作打擊黃牛黨 逾400人被終身禁止入場觀賽
撰文：蕭通
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英超球隊利物浦與默西塞德郡（Merseyside）警方合作打擊黃牛黨，查封超過 120萬英鎊資產。利物浦其後宣布，為打擊打擊非法轉賣門票，對涉事432人終身禁止入場觀賽，另115人被無限期禁止購票及入場。
英國廣播公司（BBC）去年披露，利物浦為打擊黃牛行動，過去兩年關停了14.5萬個球票帳戶。僅上個賽季，利物浦分析了近70萬個購票帳號登記，其中67,663筆疑屬虛假帳戶被查禁或取消，另有121,379個帳戶仍在調查。
而在2025至26年賽季，至少3,847張門票因涉可疑購買活動而取消，被重新作為普通門票出售，增加真正球迷可以買到門票的機會。此外，球會也在賽事於主場——晏菲路球場（Anfield）舉行時加強抽查，平均每場300次。
默西塞德郡警方表示，今次行動是與利物浦緊密合作的成功案例，目的是保障廣大球迷及公眾利益，並強調會繼續採取行動保障真正球迷。
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