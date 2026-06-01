英超冠軍阿仙奴勝利巡遊　北倫敦現人海

雖然阿仙奴於歐聯決賽飲恨而歸，但5月31日為慶祝英超奪冠舉行的勝利巡遊，仍吸引球迷熱烈狂歡，於北倫敦全長約9公里的巡遊路線，被紅色人海擠得水泄不通，場面壯觀。



2026年5月31日，英超冠軍阿仙奴在倫敦舉行勝利巡遊。（Reuters）

2026年5月31日，英超冠軍阿仙奴在倫敦舉行勝利巡遊。（Reuters）

2026年5月31日，英超冠軍阿仙奴在倫敦舉行勝利巡遊。（Reuters）

這是阿仙奴時隔22年來，再度成為英超冠軍。勝利巡遊於當地下午2時15分開始，由主帥阿迪達（Mikel Arteta）率領的球隊成員，乘坐開篷巴士離開酋長球場（Emirates Stadium）。

巴士車身標有「25/26賽季冠軍」的字樣，隊長奧迪加特（Martin Ødegaard）登車時手上捧著英超聯賽獎盃。

阿仙奴為巡遊安排了3輛大巴，男足乘坐首輛大巴，阿迪達等人沿途向球迷揮手。第2輛車載有球會職員，第3輛則為女足大軍。