英超冠軍阿仙奴勝利巡遊 北倫敦現人海
撰文：蕭通
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雖然阿仙奴於歐聯決賽飲恨而歸，但5月31日為慶祝英超奪冠舉行的勝利巡遊，仍吸引球迷熱烈狂歡，於北倫敦全長約9公里的巡遊路線，被紅色人海擠得水泄不通，場面壯觀。
這是阿仙奴時隔22年來，再度成為英超冠軍。勝利巡遊於當地下午2時15分開始，由主帥阿迪達（Mikel Arteta）率領的球隊成員，乘坐開篷巴士離開酋長球場（Emirates Stadium）。
巴士車身標有「25/26賽季冠軍」的字樣，隊長奧迪加特（Martin Ødegaard）登車時手上捧著英超聯賽獎盃。
阿仙奴為巡遊安排了3輛大巴，男足乘坐首輛大巴，阿迪達等人沿途向球迷揮手。第2輛車載有球會職員，第3輛則為女足大軍。
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