施紀賢訪華投習近平所好?　英媒：贈曼聯擊敗阿仙奴英超球賽用波

1月29日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見訪華的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）。據英媒報道，兩人會面期間，施紀賢向習近平送上一份特別的禮物，上週末曼聯與阿仙奴在英超賽事中使用的足球。



據《英國廣播公司》（BBC）報道，習近平據報是曼聯的球迷，而曼聯在25日（上周日）作客3-2擊敗阿仙奴。施紀賢是阿仙奴的忠實球迷，過往曾多次前往其主場觀賞賽事。

據報道，體育媒體ESPN2015年曾形容習近平是「曼聯的忠實球迷」。

習近平2015年曾到訪曼城足球學院：

報道提到，習近平2015年訪問英國期間，曾前往曼聯死敵，曼城的青訓學院參觀，當時曾效力曼城的中國球員孫繼海及曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）亦有份接待習近平。

報道認為，施紀賢是一位狂熱的足球迷，經常出現在阿仙奴的比賽現場，他可能將這份禮物視為與習近平建立聯繫的一種方式。

2026年1月29日，國家主席習近平（右）與到訪的英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）握手，隨後舉行雙邊會晤。（Getty）

運動數據網站Sportingpedia指，英超聯賽是中國最受歡迎的足球聯賽，擁有3億球迷，並且還在持續成長中。