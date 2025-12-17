英國向艾巴莫域治發最後通牒：把出售車路士所得260億賠償烏克蘭

英國政府12月17日向英超球隊車路士（Chelsea）前班主、俄羅斯商人艾巴莫域治（Roman Abramovich）發最後通牒，要求將其出售車路士所得的25億英鎊（約260億港元）資金，用於賠償烏克蘭的戰爭受害者，否則他將面臨法律行動。



英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）在下議院表示，他敦促艾巴莫域治發放轉賬許可證，以將25億英鎊（約260億港元）資金轉入一個為烏克蘭設立的慈善基金會。

2021年5月29日，葡萄牙波爾圖（Porto）舉行歐洲聯賽冠軍盃決賽，車路士老闆阿巴莫域治（Roman Abramovich）在車路士贏下曼城奪冠後微笑。 （Getty Images）

資金運用存分歧 賣盤所得凍結在英銀行

俄羅斯於2022年入侵烏克蘭後，英國對艾巴莫域治實施制裁，同年5月，艾巴莫域治倉促以25億英鎊售出車路士，原承諾將所得款項用於創建人道主義慈善機構。該資金凍結在英國銀行帳戶。

路透社引述知情人士稱，由於艾巴莫域治與英國政府在資金運用上存在分歧，這筆資金仍被凍結在英國銀行帳戶，未經財政部下屬的金融制裁執行辦公室的許可，不得轉移或使用。

圖為2025年11月19日，烏克蘭西部城市捷爾諾波爾（Ternopil）有公寓大樓遭俄羅斯空襲。（Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS）

該知情人士稱，英國希望這筆資金只用於烏克蘭，但艾巴莫域治希望能用於所有戰爭受害者。

路透社報道，歐盟領導人將於18日審查一項提案，旨在利用被凍結的俄羅斯主權資產所得收益，來支持烏克蘭龐大預算和國防需求。莫斯科對此強烈反對。