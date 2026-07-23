4名中東殉職美軍遺體移送回國　特朗普到場迎接向靈柩敬禮｜有片

美國與伊朗之間的戰火重燃後，有4名美軍在約旦及伊拉克殉職，遺體由軍機運返回國。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月22日出席遺體移送儀式，並向覆蓋着國旗的靈柩敬禮。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）22日報道，特朗普與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）等政府高官當日在特拉華州多佛空軍基地出席儀式。

儀式開始後，特朗普身穿藍色西裝、繫着紅色領帶，與其他在飛機跑道附近立正敬禮；1與此同時，由7名軍人組成的小組，則逐一將裝有殉職美軍遺體的靈柩從飛機上抬往靈車，最後再運往基地的太平間。

特朗普出席議式前，曾表示殉職的4名美軍都是英雄，又聲稱後者生前全都非常堅定地表示「不能讓伊朗擁有核武器」。

2026年7月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）等人向裝着於中東殉職美軍遺體的靈柩敬禮。（Reuters）

據美方的說法，在美伊重新交火後，一枚伊朗導彈擊中位於約旦的美國空軍基地宿舍，造成3名美軍士兵死亡。至於第四名殉職美軍，則是在伊拉克遭伊朗無人襲擊身亡。