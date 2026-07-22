特朗普再威脅摧毀橋樑發電廠　伊朗反擊：賭博只會令自己再蒙羞

美國總統特朗普（Donald Trump）7月22日向伊朗發警告稱，伊朗每襲擊一艘霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，美國就會摧毀伊方一座橋樑或發電廠。伊媒報道，伊朗軍方反擊稱若美國襲擊伊朗任何橋樑或發電廠，伊朗將對涉及美國利益的地區基建和能源設施展開報復，主張特朗普的賭博只會令他再次蒙羞。



美國總統特朗普（Donald Trump）7月19日說，對伊朗的最新軍事打擊是為了悼念近日犧牲的美軍。（Reuters）

特朗普在社交平台Truth Social發文稱「從這刻起，任何時候只要伊朗向在霍爾木茲海峽的一艘船隻發射導彈、火箭炮、無人機，或使用其他裝置或武器，美國都將轟炸並摧毀一座橋樑或發電廠，包括那些位於首都德黑蘭市內或其周邊的設施。感謝你對此事的關注！」

特朗普在旗下社交平台Truth Social發文

伊朗：特朗普的賭博只會令自己再蒙羞

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）之後引述來自軍方的消息人士指，若果美國襲擊伊朗任何橋樑或發電廠，伊朗將對涉及美國利益的地區基建和能源設施展開報復，直接回應特朗普發出的新威脅。

消息人士又表示，過去10天已經讓美國人充分看到伊朗的打擊能力，認為「因此特朗普的賭博之舉只會再次讓他蒙羞。」

美國與伊朗連續多天互襲，美國軍方近期公布第三名相信在伊朗襲擊約旦基地事件中喪生的士兵姓名，並確認一名在伊拉克陣亡的美軍士兵身份，使得自伊朗戰爭爆發以來美軍陣亡人數上升至18人。

特朗普7月21日則向傳媒宣稱，美國將「很快」（Pretty soon）會打擊伊朗位於「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）的地下核設施。