馬國醋男疑嫉妒起殺機　19歲女友身中61刀遭棄屍稻田　4人落網

馬來西亞驚傳駭人命案，一名19歲女大學生於5月1日清晨被發現陳屍稻田，身上有多達61處刀傷。警方初步調查指出，死者生前疑與男友發生爭吵，並涉及感情糾紛，男友疑因嫉妒而犯案，目前共有4名疑犯被捕，案件仍在進一步調查中。



女大生陳屍稻田 身中61刀4人涉案被捕

綜合《NST》、《Free Malaysia Today》等媒體報道，死者遺體在吉蘭丹州格底里（Ketereh）一帶的稻田中被發現，當場確認死亡，後續送往解剖，證實致命傷為胸部多處刀傷。警方表示，死者為當地一所學院三年級學生，研判她是在其他地點遇害後，遭棄屍至現場。

大馬吉蘭丹州警方指出，死者19歲男友為主要疑犯之一，疑因不滿死者與另一名男子有曖昧關係，產生嫉妒心理，在雙方激烈爭吵後行凶。警方表示女大生是在「疑犯車內」遭刺傷，隨後被棄屍，並表示目前該男已於前天被拘留。

馬來西亞一名19歲女大學生被發現陳屍稻田，男友疑因嫉妒而犯案。（聯合早報網頁擷圖）

警方隨後展開行動，共逮捕3男1女。其中有兩名十幾歲疑犯，其中一名青年疑犯同時也是死者友人；另外兩名分別為66歲與60歲的男女，為死者男友的父母。警方指出，所有疑犯均無犯罪前科，且毒品檢測呈陰性。調查過程中，警方還尋獲相信是凶器的刀具，以及兩輛汽車、兩部手機、一套衣物與一雙拖鞋等物品。

家屬悲痛 盼外界給空間

據了解，死者遺體已自醫院法醫部運出，並於3日清晨5時30分安葬於霹靂州一處伊斯蘭公墓。多名親友到場哀悼，死者父親也在現場處理後事。此外，死者叔叔則向當地媒體表示，希望外界給予空間面對這宗悲劇，拒絕進一步受訪。

延伸閱讀：泰國恐怖分屍案！老撾男殺女友裝8袋棄屍 手提頭顱出門畫面曝光

+ 4

延伸閱讀：

日啃老男待業十年！68歲父每月金援4萬 見兒「1行為」傻眼

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】