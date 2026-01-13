中國男佯裝約看房實則搶劫　在泰國女同胞遭捆綁膠紙纏身幸終脱險

泰國芭堤雅警方1月12日宣布，已就一單中國籍女子在泰遭持刀搶劫及非法拘禁一案，鎖定一名中國籍男性疑犯，並獲得當地法院簽發的逮捕令，目前正全力展開追緝。



包括泰國頭條新聞社和《曼谷郵報》在內泰媒報道，根據警方說法，來自山東的30歲中國籍男子Gong Gao Peng透過Facebook聯繫房地產公司，謊稱有意睇樓後，公司安排楊姓中國籍女子10日帶其看房。

10日晚7點，男子透過微信聯繫楊女士，以查看房屋周邊環境為由邀約見面，楊女士因此駕駛一部平治前往芭提雅中部一間加油站接疑犯。兩人步行查看房屋期間，男子突然持刀威脅，強迫楊女士轉賬。

受害人向疑犯轉出6,966元人民幣（7,793.3港元）後，疑犯用黃色膠紙把受害人捆綁起來並抱進車內，之後駕車逃離，期間車輛失控撞牆後，疑犯又棄車逃跑，把楊女士獨自留在車內，所幸民防志願人員及時發現並救出她。

在車內，警方找到疑犯遺留下來的黑色手袋，內有護照、手提電話、氣槍、剪刀及360泰銖現金等物品，經楊女士確認，護照屬於疑犯本人，警方隨即據此向法院申請並獲得逮捕令。

由於沒有攜帶護照，警方相信疑犯仍身處泰國境內，目前正全力展開追捕。