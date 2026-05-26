高市早苗捲AI抹黑政敵醜聞　67件證據曝光　日媒：可能隨時下台

日本雜誌《周刊文春》連續三周披露，首相高市早苗涉嫌發布「誹謗影片」，抹黑競選執政黨總裁時的主要對手。最新一期更是公布了「67封證據郵件」，令這一醜聞持續發酵。日本政界如今盛傳，高市可能因此辭去首相職務。



《周刊文春》指出，高市的秘書木下剛志是此次「抹黑門」事件的核心人物，與他合作的是自稱高市支持者的企業家松井健；松井也被指是這些影片的製作者。

自稱高市支持者的企業家松井健，他被指是抹黑影片的製作者。（YouTube@NoBorder News）

報道稱，在去年10月的自民黨總裁選舉期間，高市陣營利用人工智能（AI）軟件每天生成約100至200段影片，其中約七成的影片針對主要對手小泉進次郎，把他形容為「無能傀儡」；約10%的影片用於否定另一候選人林芳正的言論；其餘20%則用於宣傳高市本人。

最新一期報道還聲稱掌握了證據，顯示木下曾多次與松井聯繫，包括兩人謀劃誣衊影片的67封往來郵件。報道也指，除了去年秋季的自民黨總裁選舉之外，在今年2月的眾議院選舉期間，松井再次奉木下之命製作攻擊反對黨候選人的影片。《周刊文春》以此指控高市存在違規競選行為。

高市早苗捲AI抹黑醜聞 面臨下台危機▼▼▼

+ 3

對於有關報道，高市全盤否認。她於5月初首次被曝光此事時說：「我已向辦公室工作人員核實，他們沒有散布任何負面訊息。」 她在國會面對反對黨質詢時也說：「如果問我，是相信周刊雜誌的文章還是我的秘書，我的回答是相信我的秘書。」

不過，這一醜聞的核心人物松井於5月18日通過YouTube節目NoBorder News，承認製作並傳播了這些影片。他說：「我沒有和木下見面，但我們進行了網上會議。」

《周刊文春》的系列報道已在日本民眾中引發廣泛質疑。此前僅對高市的否認言論進行簡短報道的主流媒體，如今也改變了報道策略，例如《東京新聞》已發表社論，強烈要求高市做出解釋。

批評者指出：如果在選舉中利用影片誹謗政治對手，可能動搖民主的根基。（Getty Images）

據日本雜誌《東洋經濟》周一（5月25日）透露，自民黨內部也開始出現質疑聲音。有匿名資深黨員直言：「這些說法並非毫無根據，如果高市否認，就必須拿出確鑿證據。否則，不僅在野黨不會相信她，公眾也不會相信她。」

據報道，立憲民主黨和日本共產黨等多個在野黨，已準備在國會及其他相關機構發起全面調查。批評者指出：

如果在選舉中利用影片誹謗政治對手，可能動搖民主的根基。

《東洋經濟》引述政界人士說，「抹黑門」事件可能成為高市政治生涯的轉折點，極可能導致她不僅被迫辭去首相職務，甚至被迫辭去國會議員職務。

延伸閲讀：愛莉莎莎不甘柯文哲落選 發片怒轟開票程序：做票才輸我真的無法

+ 13

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】