高市早苗捲AI抹黑政敵醜聞　67件證據曝光　日媒：可能隨時下台

撰文：聯合早報
出版：更新：

日本雜誌《周刊文春》連續三周披露，首相高市早苗涉嫌發布「誹謗影片」，抹黑競選執政黨總裁時的主要對手。最新一期更是公布了「67封證據郵件」，令這一醜聞持續發酵。日本政界如今盛傳，高市可能因此辭去首相職務。

《周刊文春》指出，高市的秘書木下剛志是此次「抹黑門」事件的核心人物，與他合作的是自稱高市支持者的企業家松井健；松井也被指是這些影片的製作者。

自稱高市支持者的企業家松井健，他被指是抹黑影片的製作者。（YouTube@NoBorder News）

報道稱，在去年10月的自民黨總裁選舉期間，高市陣營利用人工智能（AI）軟件每天生成約100至200段影片，其中約七成的影片針對主要對手小泉進次郎，把他形容為「無能傀儡」；約10%的影片用於否定另一候選人林芳正的言論；其餘20%則用於宣傳高市本人。

最新一期報道還聲稱掌握了證據，顯示木下曾多次與松井聯繫，包括兩人謀劃誣衊影片的67封往來郵件。報道也指，除了去年秋季的自民黨總裁選舉之外，在今年2月的眾議院選舉期間，松井再次奉木下之命製作攻擊反對黨候選人的影片。《周刊文春》以此指控高市存在違規競選行為。

高市早苗捲AI抹黑醜聞　面臨下台危機▼▼▼

+3

對於有關報道，高市全盤否認。她於5月初首次被曝光此事時說：「我已向辦公室工作人員核實，他們沒有散布任何負面訊息。」 她在國會面對反對黨質詢時也說：「如果問我，是相信周刊雜誌的文章還是我的秘書，我的回答是相信我的秘書。」

國民黨議員被爆租豪宅包養性感寫真網紅　月付20萬台幣生活費前美國女市長「穿比堅尼激戰16歲少年」　兒目睹崩潰：你睡我兄弟

不過，這一醜聞的核心人物松井於5月18日通過YouTube節目NoBorder News，承認製作並傳播了這些影片。他說：「我沒有和木下見面，但我們進行了網上會議。」

《周刊文春》的系列報道已在日本民眾中引發廣泛質疑。此前僅對高市的否認言論進行簡短報道的主流媒體，如今也改變了報道策略，例如《東京新聞》已發表社論，強烈要求高市做出解釋。

批評者指出：如果在選舉中利用影片誹謗政治對手，可能動搖民主的根基。（Getty Images）

據日本雜誌《東洋經濟》周一（5月25日）透露，自民黨內部也開始出現質疑聲音。有匿名資深黨員直言：「這些說法並非毫無根據，如果高市否認，就必須拿出確鑿證據。否則，不僅在野黨不會相信她，公眾也不會相信她。」

據報道，立憲民主黨和日本共產黨等多個在野黨，已準備在國會及其他相關機構發起全面調查。批評者指出：

如果在選舉中利用影片誹謗政治對手，可能動搖民主的根基。

《東洋經濟》引述政界人士說，「抹黑門」事件可能成為高市政治生涯的轉折點，極可能導致她不僅被迫辭去首相職務，甚至被迫辭去國會議員職務。

延伸閲讀：愛莉莎莎不甘柯文哲落選　發片怒轟開票程序：做票才輸我真的無法

+13
愛潑斯坦揭開了西方最深層的秘密克林頓夫婦同意就愛潑斯坦案作證　民主黨人怒：下次輪到特朗普國民黨議員被爆租豪宅包養性感寫真網紅　月付20萬台幣生活費英國真人騷爆性侵醜聞：女參賽者控訴受害　節目緊急下架

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

政客醜聞
高市早苗
日本
日本自民黨
聯合早報