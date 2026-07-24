美國擬向加拿大推新關稅　安大略省長：特朗普每天改變主意難應付

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 下令對加拿大多項產品加徵50%關稅後，引起加國方面的不滿，總理卡尼（Mark Carney）7月23日強調會不惜一切代價捍衛自身利益；安大略省長福特（Doug Ford）則認為，特朗普每天改變主意，因此難以與對方交手。



福特23日被問到加拿大回應特朗普關稅的措施是否像「拿刀參與槍戰」時，稱不會這樣說，但認為難以與特朗普交手，形容總理卡尼可能某天可以與特朗普站在同一陣線，但突然對方將卡尼視為瘋狗對待。

2026年1月26日，加拿大安大略省多倫多市，加拿大總理卡尼（Mark Carney）與安大略省省長福特（Doug Ford）光顧薄餅店。（Reuters）

加拿大商會的公共政策負責人Matthew Holmes則表示，美國的短期關稅措施屆滿前一天，突然以沒有充分打擊強制勞工為由向加拿大加徵關稅的做法可疑。他指出加拿大在明文禁止進口強制勞工產品方面領導全球，並會有更多立法加強應對，當地商界亦在這方面加強投資，重申加拿大不應為此受到針對。

Matthew Holmes認為，如果華府真是有意應對強制勞工問題，就應該專注於透過多邊機制協調，惟在這個時候以有關問題實施關稅，令外界質疑是否與過往的關稅失效在即有關。