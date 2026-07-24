澳洲批評美國新關稅毫無道理　責斥違反自貿協定

美國7月24日起以「強迫勞動」為由，將澳洲的關稅從目前的10%提高到12.5%。澳方批評美國的新關稅「毫無道理」，將繼續據理力爭，要求美國取消關稅。



路透社報道，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）週五表示，美國對澳洲商品徵收新關稅「完全沒有道理」，他說：「這些關稅缺乏正當理由，違反了我們的自由貿易協定，應該被撤銷。」他指，澳方將繼續敦促美國貿易官員取消對澳洲商品的所有關稅。

他補充說：「澳洲打擊強迫勞動和現代奴隸制的措施是世界上最強有力的措施之一，我們在這方面的領導地位也得到了包括美國在內的全球認可。」

澳洲國旗：The Australian Flag flies at half mast after the death of Her Majesty Queen Elizabeth II during Sydney Racing at Rosehill Gardens on September 10, 2022 in Sydney, Australia. (Getty Images)

美國貿易代表辦公室週四發佈公告說，美國將依據《1974年貿易法》第301條，以「強迫勞動」為由，對60個國家和地區徵收10%或12.5%的關稅。

鋼鐵、鋁、汽車及零件等商品不受新關稅影響，部分食品、農產品、化肥及能源產品也獲豁免。

有美國高級官員表示，新關稅將在紐約時間7月24日零時01分（香港時間24日中午12時01分）生效。在此之前已裝船的部分貨物不受新關稅影響。