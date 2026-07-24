伊朗警告向美軍借出基地或受襲　英國：武裝部隊做好準備捍衛安全

英國新任首相貝安德（Andy Burnham）批准美軍使用英國基地，以進行對伊朗的「防禦性打擊」後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）於7月23日發聲明稱，「任何用於侵略伊朗領土的基地都是合法攻擊目標」，又點名英國王室稱「不要給自己添麻煩」。英國政府同日回應稱，英國武裝部隊已做好準備，保護國家免受任何襲擊。



圖為2026年3月2日，英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）。（Reuters）

伊朗革命衛隊聲稱，在最近針對伊朗的空襲中，有美軍B-1轟炸機是從格洛斯特郡（Gloucestershire）的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）。

革命衛隊揚言，用於入侵伊朗領土的基地都是合法攻擊目標，又點名指責英國王室，指是造成「我們地區人民不幸的主要原因」，稱其有分裂伊斯蘭國家的劣跡，警告不要給自己添麻煩。

2026年7月20日，英國新任首相貝安德（Andy Burnham）在倫敦唐寧街10號外發表就職演說。（Reuters）

英國政府發言人同日表示，英國的武裝部隊已做好準備，保護英國免受任何形式的襲擊，無論襲擊來自英國本土還是境外。英國全天候24小時待命，捍衛自身安全。

發言人補充稱，英國將動用包括皇家海軍、陸軍和空軍的資源，運用一系列先進能力，並與北約（NATO）盟國密切合作，實施多層次的防空和導彈防禦。