美國對60貿易夥伴加徵10%至12.5%關稅　多國譴責毫無道理與依據

美國貿易代表辦公室7月23日發布公告指，美方依據《1974年貿易法》第301條，以所謂「強迫勞動」為由對60個國家和地區加徵10%至12.5%的關稅。新關稅於美國東部時間7月24日生效，覆蓋美國約99.4%的進口商品，中國大陸、香港、日本、韓國等逾40個經濟體面臨12.5%稅率，歐盟、英國、加拿大等17個貿易夥伴的稅率為10%。多國及組織已就此作出回應。



澳洲、巴西、中國、日本、韓國、新西蘭、新加坡和瑞士等國家面臨12.5%稅率，澳洲副總理兼國防部長馬爾斯表示此舉「毫無道理」，貿易部長法雷爾稱其「毫無依據」，巴西政府譴責美方決定「武斷」且「缺乏正當理由」，日本內閣官房長官木原稔表示「深感遺憾」。

中國外交部發言人林劍表示，中方反對各種形式的單邊關稅措施，強調「關稅戰、貿易戰不符合任何一方利益」。

2026年7月13日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部網站）

新西蘭總理拉克森稱此舉「極其令人失望」，批評美方調查「沒有提供任何有意義的證據來支持有關『強迫勞動』的說法」。瑞士拒絕接受美方關於強迫勞動的指控，新加坡亦表示擁有完善的執法框架，「不容忍強迫勞動」。韓國政府則表示，將同美方持續協商，爭取最終稅率不超過15%。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯同樣質疑美方理由「毫無根據」。加拿大回應則最為溫和，稱措施「並不令人意外」，願繼續與美方進行「建設性溝通」，不過總理卡尼仍表示，如有必要，將考慮採取報復措施。