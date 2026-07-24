無縫銜接關稅大棒　特朗普就喜歡飲鴯止渴

特朗普（Donald Trump）政府在全球10%臨時關稅到期之際，迅速無縫銜接對60個經濟體加徵10%至12.5%的新關稅。特朗普的這個舉措，竟然毫無意外。而這絕非什麼深思熟慮的經濟決策，而是一場為了維繫關稅壁壘而精心編排的政治鬧劇。打着「強迫勞動」的虛偽旗號，披着《1974年貿易法》第301條的法律外衣，其本質依然是赤裸裸的單邊主義霸凌與貿易保護主義。



虛偽的道德高地與極致的雙重標準

這次加稅最荒謬之處，在於其藉口——「未能有效執行強迫勞動進口禁令」。這簡直是當代國際貿易史上的黑色幽默。美國自身至今拒絕加入國際勞工組織《1930年強迫勞動公約》，不受任何國際勞工規則的約束，卻常年揮舞著這頂莫須有的帽子到處亂扣。自己都不受規則約束，卻要求全球60個經濟體按照美國的國內標準行事，這種「只許州官放火，不許百姓點燈」的雙標本質，是對國際公平貿易秩序的公然踐踏。

所謂糾正貿易亂象、保障勞工福祉，不過是對外說辭，其真實目的僅是為了尋找一個能繞過司法審查、無視多邊規則的藉口，繼續揮舞關稅大棒。

2025年4月10日，插圖中可看見美國國旗和「關稅」的標籤。（Reuters）

將嚴肅的勞工權益議題徹底武器化，是這輪關稅最令人作嘔的底色。美國正在用「強迫勞動」這個萬能藉口，對全球進行一場無差別的「勒索」——順我者（如簽署雙邊協議、承諾巨額投資）可獲10%的「保護費」，逆我者則面臨12.5%的「懲罰」。這哪裹是糾正貿易不公？這分明是赤裸裸的「收保護費」。在這場關稅狂歡中，美國對其傳統盟友的「背刺」特別刺眼：身為美國核心軍事盟友的日本和韓國，在此次分層徵稅中拿到的稅率（12.5%）竟然比歐盟（10%）還要高。說實話，這也不是太意外。

制度性破壞：當「三權分立」淪為「關稅遊擊戰」

美國最高法院先前以6比3的壓倒性優勢，裁定特朗普政府依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的關稅違法，這本應是司法對行政越權的強力糾偏。然而，特朗普政府卻將其視為一場「貓鼠遊戲」。從IEEPA被否決，到啟用122條搞150天的「臨時補丁」，再到如今翻出301條款作為「長期制度性補位」，白宮完美演繹了什麼叫「關稅遊擊戰」。

這暴露了美國現行體制的深層危機：當行政權力為了政治利益可以肆無忌憚地鑽法律空子，當最高法院的裁決無法從根本上遏制單邊主義的擴張，美國的「三權分立」正在淪為政治表演的背景板。這種「到期不下架、換個馬甲接着幹」的做法，不僅是對美國司法尊嚴的踐踏，更讓全球投資者看清了一個事實：在美國，沒有什麼是不可被政治操弄的，連法律本身也成了隨時可以更換的「關稅工具包」。

2026年7月17日，美國華盛頓特區，美國國會大廈前的美國國旗，在由加拿大山火所產生的煙霧中隨風飄揚。（Reuters）

另外，世貿組織早已多次裁定，美國對華301關稅完全違反國際貿易規則，可美方依舊無視多邊秩序、無視國際裁決。這種將國內法凌駕於國際規則之上的行徑，正在系統性地摧毀以世貿組織為核心的多邊貿易體系，將全球貿易推向碎片化與叢林法則的深淵。

全球產業鏈的災難

許多人只關注10%或12.5%的稅率高低，卻忽略了業界公認的致命真相：關稅本身的直接傷害有限，無休止的政策反覆、規則搖擺，才是全球貿易最大的災難。加稅、讓步、換法再加稅，這種朝令夕改的操作，讓全球企業始終處於不確定的風險中。跨國企業在進行供應鏈佈局、投資決策時，根本無法預判下一輪關稅何時落地、依據何在。這種政策不確定性本身就是一種高昂的「隱形稅收」，嚴重衝擊全球產業鏈的穩定，抑制了投資與創新活力，其破壞力遠超關稅數字本身。

在距離中期選舉不到四個月的敏感節點推出新關稅，其政治算計昭然若揭？(Getty)

政治私利凌駕於民生福祉之上

在距離中期選舉不到四個月的敏感節點推出新關稅，其政治算計昭然若揭。關稅不僅是經濟政策，更是特朗普政府「經濟民族主義」的核心與政治動員的工具。然而，關稅從來不是由外國出口商支付的，而是轉嫁給了美國進口商和消費者。在美國民眾本就飽受高通膨、高生活成本折磨的當下，這種以鄰為壑的政策無異於雪上加霜。為了政治選票和「美國優先」的虛幻政績，不惜犧牲本國企業和民眾的切身利益，甚至不惜將全球拖入貿易戰的泥潭，這是典型的政治短視與治理失靈。

特朗普政府這次關稅調整，看似是「戴着法律鐐銬的跳舞」，實則是霸權焦慮下的自毀式狂歡。特朗普政府之所以在中期選舉前夕，頂着國內通膨壓力強行推出新關稅，完全是出於選票算計的政治豪賭。他們妄圖透過對外強硬來撈取政治資本，卻刻意無視於一個鐵的事實：關稅的成本90%以上是由美國企業和民眾承擔的。

在能源價格高漲、民眾生活成本飆升的當下，這種「對內徵稅、對外施壓」的做法，無異於飲鴯止渴。這輪關稅，不過是美國霸權工具箱裡又一件生鏽的武器。它無法讓美國再次偉大，反而正在加速透支美國的國際信譽與領導。