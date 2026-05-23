孟加拉水牛「一頭飄逸金髮」撞樣特朗普　民眾爭相朝聖合照｜有片

孟加拉一頭罕見的白化水牛憑藉其一頭飄逸的金色毛髮意外走紅，吸引大批好奇的遊客前來參觀和拍照。遊客們皆表示，這頭水牛與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有着驚人的相似之處。



孟加拉水牛因為酷似特朗普意外走紅：

據路透社報道，這頭重達近700公斤的水牛，在首都達卡（Dhaka）附近納拉揚甘傑縣（Narayanganj ）的一個農場飼養，因其額頭上垂下的一撮淺色毛髮而被暱稱為「唐納德·特朗普」。許多人認為，這項特徵酷似美國總統特朗普的標誌性髮型。

據報道，每天都有數十人前往這個農場「朝聖」，其中許多人甚至從遙遠的地區慕名而來，只為與這頭毛色奇特的動物合影或拍片。這頭水牛迅速在社交平台上走紅。

農場主人米里達（Ziauddin Mridha）表示：「我弟弟給這頭水牛取名「唐納德·特朗普」，因為它額頭上的毛髮像極了特朗普。」

米里達指：「儘管它外表引人注目，但個性非常溫順。這是一頭白化水牛，這類動物通常性情溫和，除非受到挑釁，否則不會主動攻擊，」

米里達提到，這頭水牛需要特別照顧，包括每天洗澡四次，餵食四頓，以確保它在宰牲節（Eid al-Adha）前保持健康良好狀態。

米里達表示：「它每天都需要額外的關注和照顧。這頭水牛已經交付給一位顧客，將在宰牲節期間被屠宰。」

報道指，在孟加拉，白化水牛十分罕見，因為大多數水牛都是深色皮膚。這頭水牛擁有乳白色的身軀、粉紅色的鼻子和金色的長毛，使它在成千上萬頭為穆斯林節日宰牲節準備的牲畜中脫穎而出。宰牲節是穆斯林家庭宰牲的傳統節日。

近年來，在這個穆斯林占多數的國家，一些體型異常龐大或外形獨特的祭祀牲畜成為了宰牲節期間的熱門商品，它們通常會被賦予名人名字來吸引買家和遊客。

這頭水牛酷似特朗普，加上它龐大的體型和溫順的性情，使它成為今年最受矚目的「明星」之一。