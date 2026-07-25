近200矽谷科企聯署致函特朗普政府　籲勿封禁中國AI模型

美國《政治報》（Politico）7月22日報道，包括Proton及創業孵化器Y Combinator等近200間矽谷初創科企聯署致函美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府，呼籲美方勿切斷美國獲取中國人工智能（AI）模型的管道。



據《政治報》獲得的信件，相關科企的聯署對象是美國白宮科技政策辦公室主任Michael Kratsios及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

2026年7月17日，中國上海，人們在世界人工智能大會上，走過中國人工智能（AI）企業月之暗面的展位，而該展位正推廣其最新的Kimi K3模型。（Reuters）

它們在信中強調，美國要在相關領域維持領先需要兩項條件，分別是擁有本土頂尖的開放權重模型，以及讓美國開發者繼續使用全球已開放獲取的模型。

它們認為，美國政府應採取干預力度最小且有針對性安全保障措施，而非採取全面封殺的措施。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

有關中國AI模型的爭議源於美國正考慮禁止中國AI模型進入美國市場的報道，及後中國人工智能企業月之暗面推出性能強大的Kimi K3模型，進一步加劇業界恐慌。

AI基礎設施初創公司Particle創辦人Suhail Doshi此前受訪時曾表示，美國一旦封禁中國AI模型，數百家公司將會瞬間倒閉。