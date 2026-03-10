日本內閣通過JESTA系統嚴查入境遊客　永久居留申請費最高達1.5萬

日本內閣周二（3月10日）批准一項法案，擬對《出入境管理及難民認定法》進行修訂，引入名為「日本旅行授權電子系統」（JESTA）的電子旅行授權系統，並大幅提高外國人永久居留身份申請費用。



據《每日新聞》報道，JESTA系統將要求來自74個免簽國家和地區的遊客在出發往日本前，先於網上輸入護照資訊、停留目的、住宿詳情等，出入國在留管理局將核實是否有虛假申報或非法居留記錄，如無問題，則予以批准。未獲批准者將被拒絕入境日本。

法案獲內閣通過後，政府將於今屆國會會期上提出，並計劃於2028財政年度實施。JESTA系統生效後，同時要求航空公司和運輸業者向移民局報告外國人預訂資料，如果入境未獲批准，將被禁止登機。違反此項規定的公司將面臨罰款。

日本富士山下的旅客。（資料圖片，Tomohiro Ohsumi/Getty Images）

共同社報道，此次修正案將永久居留簽證申請和續簽費用上限從1萬日圓（約500港元）提高至30萬日圓（約1.5萬港元），居留期續約費用為6000日圓（約300港元），簽證延期及類似手續費用上限為10萬日圓（約5000港元），旨在應對未來通脹。未來，各項費用的具體金額將由政府法令決定，目標是在2026財政年度內實施。