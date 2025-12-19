日媒：日本政府擬就申請永久居留權加入日語能力條件

日媒引述知情人士12月18日（周四）報道，日本政府正考慮將日語能力納入申請永久居留權的條件，以應對未來申請人數的增長。



據《每日新聞》報道，預計這項提議將被納入執政自民黨委員會在2027年4月前制定的新申請條件提案中。屆時，《出入境管理及難民認定法》修正案將生效。

圖為日本語能力試驗成績證明書。（網絡圖片）

修訂後的法律也將規定，如果永久居留權持有人故意不履行公共義務（例如拒絕繳稅），其永久居留權將被撤銷。

據日本入境管理局統計，截至今年6月底，日本的外國居民人數達到破紀錄的396萬人，其中持有永久居留權的人數最多，約93萬人，佔總數的23.6%。

目前，外國人申請永久居留權需符合多項條件，包括在日本居住至少10年，並提供經濟能力證明。

鑑於未來永久居民人數預計將持續增加，政府正在討論增加一些額外要求，例如日語能力要求、強制參加社區規則培訓計劃以及提高最低收入要求。

此外，政府也在審視引入針對留學生兼職工作的更嚴格規定，以防止他們的工作時間超過規定時長。目前，經移民局批准，留學生每周最多可從事28小時與其身分不符的工作。

2025年11月29日，日本東京，民眾在標誌性的澀谷十字路口過馬路。（Getty）

報道指，政府正考慮將工作許可審批流程改為在批准前評估學生的學業成績和其他因素，而不是在學生抵達日本後就立即批准。

同時，由於持有工程師、人文社科專家和國際服務類簽證的外國人被派往從事非技術性勞動（這違反了其居留身份的規定）的案例屢見不鮮，促使政府考慮加強對勞務派遣機構和其他雇主的監管。