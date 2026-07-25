白宮記者晚宴4月遭遇槍擊後今復辦 特朗普將再出席發表講話
撰文：劉耀洋
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美國白宮記者晚宴（White House Correspondents’ Dinner）4月發生槍擊事件後，將於當地時間7月24日晚復辦。白宮確定，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將出席晚宴，並發表「團結但又尖銳」的講話。
路透社報道，白宮發言人萊維特24日稍早時透露上述消息，她表示：「總統的演講將兼具團結性和尖銳性，既嚴肅又滑稽，你能想像嗎？我可以向你們保證，一定會很精彩。」
這次晚宴的舉辦地點，由上次發生槍擊事件的華盛頓希爾頓酒店，改至華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Washington DC）舉行。
美國特勤局局長Sean Curran此前曾透露，他們不排除晚宴復辦會再有「壞人」出現，並指他們已派一個先遣部隊實施一項全面的安全計畫。
今年4月25日，在華盛頓特區希爾頓酒店（Washington Hilton）的白宮記者協會晚宴發生槍擊，在場的特朗普須緊急撤離。31歲疑犯艾倫（Cole Tomas Allen）被捕，他被指企圖暗殺特朗普及其他政府官員。
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