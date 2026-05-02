白宮記者晚宴　美國防長夫人疑穿中國快時尚品牌平價裙　網民質疑

誰能想到，上周因突發槍擊事件被迫緊急中斷的白宮記者協會晚宴，美國人熱議的焦點終究跑偏了：不是快速衝卡、險些得手的嫌犯，也不是撤離時踉蹌摔一跟頭的總統特朗普（Donald Trump），更不是被特工一把揪走、先於特朗普安全離場的副總統萬斯（JD Vance）。

而是一條疑似來自中國海外快時尚品牌的平價禮裙。



當晚，勞謝特（Jennifer Rauchet）穿着這條淺粉色連衣裙，巧笑倩兮亮相。她的丈夫就是「美國優先」理念的忠實擁躉者、「反華」的美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）。

梳着大油頭閃亮登場的赫格塞思，恐怕也想不到，區區一條裙子，居然掀起了連日發酵的全網軒然大波。

據英國《衛報》等報道，勞謝特當晚身穿的禮服款式，被發現與中國快時尚電商平台標價42美元的禮服非常相似；在另一家中國跨境網購平台上，同款裙子只賣半價，21美元。亞馬遜平台也有同款在售。

儘管這種推測並未得到任何一方的證實，赫格塞思夫婦也並未作出回應，但這仍然很快成為各家媒體的關注點。

畢竟赫格塞思天天上躥下跳推崇民族主義與「美國優先」理念，是特朗普麾下渲染所謂「中國威脅」的狂熱分子之一。作為他的妻子，勞謝特若身着中國品牌禮裙出席官方活動，無疑與其一貫政治立場形成強烈反差。

《衛報》也直言，雖說不該因丈夫的政治立場就給妻子貼上相同標籤，但勞謝特曾擔任美國保守派媒體霍士新聞的執行製片人，其個人價值理念與赫格塞思大概率相差無幾，這也讓整件事更耐人尋味。

就這樣，一次個人穿搭選擇，逐步發酵成刷屏美國全網的政治文化熱議事件。

最先引爆話題的是美國網民艾拉·德維（Ella Devi）。她在社交平台X發帖，將勞謝特的晚宴禮裙與中國電商同款做對比。帖文迅速走紅，瀏覽量逼近1400萬次。

深耕時尚領域的意大利知名博主賬號Diet Prada，也面向3400萬粉絲發文道：「赫格塞思的妻子身着中國海外快時尚服飾亮相，與其所屬黨派的民族主義理念背道而馳」、「身為秉持『美國優先』理念的國防部長夫人，出席重大官方場合卻身穿海外進口平價成衣，這難道不有點諷刺嗎？」

Diet Prada還提到，赫格塞思向來揮霍納稅人錢財、毫無節制，僅去年9月，美國國防部單月開支就高達934億美元，審批各類合約與撥款的速度創下2008年以來新高。

按照美媒的說法，赫格塞思大手筆揮霍公款，豪擲900萬美元採購阿拉斯加帝王蟹與龍蝦尾，還斥資數十萬美元購置三角鋼琴、13.9萬美元採購甜甜圈。Diet Prada諷刺道，「但他似乎從未想過為妻子預留置裝預算，反倒讓勞謝特只能挑選中國海外快時尚平台上價格低廉的款式。」

Diet Prada盤點稱，這似乎並不是勞謝特首次穿中國品牌禮服公開亮相：去年11月出席國宴時，她的禮裙與中國品牌在售款式高度相似；就連丈夫就職儀式上她所穿的粉色禮裙，也與某中國品牌旗下的款式一模一樣。

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