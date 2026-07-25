英偉達等25科企聯署撐開放AI模型　黃仁勳啟用社交媒體X轉載信件

英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）、微軟、Facebook母企Meta等25間科技公司7月24日聯名簽署公開信，呼籲美國政策制定者支持開放AI模型發展，不要過早限制相關技術。英偉達行政總裁黃仁勳同日啟用其社交平台X帳號，則首則貼文便是轉載分享這封公開信。



美媒CNBC於24日報道，公開信所指的開放模型，主要是開放權重AI模型，即容許開發者下載、修改模型核心參數，並在自有的基建上運行，而非只能透過封閉平台使用。

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

有關科企在信中表示，開放權重AI模型能夠加強競爭，並確保科技帶來的益處能廣泛分布，而不是集中在少數人手中，並強調僅僅依賴封閉模型並非絕對安全，它們可能被攻破、濫用，或者以無法被察覺的方式失效，將先進的人工智能集中在少數封閉模型上更會加劇這種風險。

針對被稱為「AI蒸餾」的技術盜用憂慮，它們表示政府應該透過有針對性的法律和商業框架來解決，而不是進行全面限制。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在日本東京出席有關人工智能系統的記者會後，在門口位置發表講話。（Reuters）

儘管信中未點名中國，OpenAI及Anthropic等美國人工智能企業曾指責中國競爭對手竊取其模型，而中國人工智能企業月之暗面此前推出性能強大的Kimi K3模型後，進一步引發美國業界恐慌。美國財長貝森特（Scott Bessent）更指，正調查中國AI模型是否存在竊取知識產權的行為，揚言會實施制裁。

黃仁勳社交媒體X首貼文

黃仁勳同日在社交媒體X發出其首則貼文，並附上該聯署信件。他寫道：「這是我的第一則貼文，我要分享一封由英達達簽署、說明開放模型為何重要的信件。」

黃仁勳表示，AI將改變每個產業，為每家公司提供動力，並且將由各國共同打造。開源模型能強化安全性與網路安全，加速創新與技術普及，並讓各國具備自主能力。他強調：「世界需要前沿封閉模型，也需要前沿開放模型。」