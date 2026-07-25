黃仁勳開X賬號為「AI蒸餾」正名　網友曬舊照片驚歎：越活越年輕

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳7月24日首度啟用社交媒體平台X賬號，發文為AI模型蒸餾技術正名，重申開放AI模型的重要性。有趣的是，網友在評論區翻出黃仁勳多年前模樣青澀的照片，調侃「老黃的流金歲月」。



黃仁勳在貼文指出，開放AI模型能「增強網絡安全、加速技術擴散」，助力各國掌握AI自主發展主權。同時他又呼籲全球市場應擁抱前沿封閉模型與前沿開放模型，警示業界勿重蹈80年代過度限制開源技術的覆轍。

針對近日美企對Kimi K3所謂「AI蒸餾技術」指控，黃仁勳特別回應，稱其屬合法研究手段，並指出開源技術是互聯網、美國科研及網絡安全體系的重要基石。

此外，網友於留言區曬出黃仁勳2004年雜誌封面舊照，照片中他黑髮清爽、神情青澀靦腆，與現今常以黑皮衣亮相的成熟模樣反差十足，勾起網友千禧年代的記憶，紛紛提及自己的第一張顯卡、懷念早年遊戲時光。

2026年7月24日，英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳開啟X賬號，並發出第一篇貼文。有網友在評論區發出黃仁勳2004年雜誌封面舊照，驚歎其「越活越年輕」。(網絡圖片)

大家不僅驚嘆黃仁勳風采不減、「越活越年輕」，更趣味提問：「老黃，三十年了，還有甚麼事是你每天早上醒來會緊張的？」，讓本次專業性發文收穫滿滿話題度。