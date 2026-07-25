特朗普宣布內塔尼亞胡7.27訪美 諷稱猶太裔參議員為巴勒斯坦人
撰文：林嘉敏
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在伊朗戰事已持續五個月、美國民眾對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）態度逐漸消極背景下，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月24日在白宮記者協會晚宴透露，內塔尼亞胡下週將訪美。
特朗普宣稱該消息時，諷刺猶太裔民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）是巴勒斯坦人，還調侃要送其巴勒斯坦服飾、戲稱伊斯蘭教法為舒默的「新立國準則」（new founding）。舒默在上週公開批評特朗普在未獲授權，亦欠缺戰略和退出方案的情況下發動戰爭。
美國猶太、穆斯林權益組織痛批特朗普此番言論失禮、涉嫌侮辱抹黑。
以色列辦公室較早前公布內塔尼亞胡行程，他周一（27日）抵達華盛頓、周二與特朗普會面並出席共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的葬禮。
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