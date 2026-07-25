白宮記者晚宴重辦　特朗普發炮狂諷媒體　笑稱競選「第四任期」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月24日出席因4月槍擊事件推遲的白宮記者協會晚宴，在逾一小時的演講中，他以幽默與諷刺夾雜的方式向媒體發炮，並戴上印有「TRUMP 2028」字樣的帽子，開玩笑宣布將競選「第四任期」。



據路透社（Reuters）與美國全國廣播公司（NBC）報道，特朗普對在場記者說：「你們不知道自己有多幸運。等我離開後，你們全都會破產。你們的商業模式就完了…… 沒有人會報道其他人，沒有人在乎任何人。」（You people have no idea how lucky you are. When I'm gone, you're all going to be broke. Your business model is going to be finished…… There's not going to be anybody to report on. Nobody gives a damn about anybody else.）

他隨後補充說：「今晚我要證明我多麼關心媒體、多想拯救你們的收視率。」（That's why tonight to show just how much I care about the press, and I want to save your ratings.）

接著他戴上「TRUMP 2028」帽子，以半開玩笑語氣說：「我很高興宣布——這算是個獨家消息——我打算競選美國總統的第四個任期。我一定會這麼做。」然而按美國憲法規定，總統最多只能連任一次。

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演講中他也批評國會終身制，主張國會議員應設任期限制。他講了一個關於參議員與妻子的雙關笑話後，因現場反應冷淡而自嘲：「這是整場爛演講中唯一我覺得不錯的部分，結果卻沒什麼笑聲。」

原定4月25日的晚宴因一名男子試圖闖入安全檢查站並在宴會廳外向特朗普所在位置開槍而取消。疑犯艾倫（Cole Tomas Allen）5月對企圖暗殺總統等指控拒不認罪。晚宴改至華爾道夫酒店舉行並加強保安，會上表彰在槍擊中受傷的特勤局探員岡薩雷斯（Victor Gonzales）。