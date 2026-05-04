日本幼猴Panchi官方成長全記錄片曝光　飼育員不禁讚：可愛｜有片

日本市川市動物園的小獼猴Panchi，去年7月出生的雄性日本獼猴，因其把玩偶當媽緊抱的可愛模樣而在全球爆紅。5月1日，千葉縣市川市官方YouTube頻道上發布了一段長達7分鐘的成長紀錄片，收錄了Panchi出生至今的珍貴片段，短短三天已有逾56萬人次觀看，獲5.2萬個讚好。



從官方的影片可見，最特別之處，是由一直照顧Panchi的飼育員親自擔任旁白，分享牠的成長點滴。兩位平時在餵飼時表現得專業又冷靜的飼育員，在回顧Panchi小時候至近期的片段時，竟然罕有地真情流露，忍不住大讚牠「可愛」。

影片中，兩位飼養員詳細回顧了當時Panchi的樣子，以及牠練習走路的樣子、成為話題及和媽媽一起度過的照片影像。

上述的影片這兩天在網上瘋傳，不少網民紛紛留言激讚影片製作非常有心.，場面既感動又療癒；有人表示，「飼養員的語氣中充滿無限的寵溺和疼愛「能聽到飼育員親口講述Panchi的成長過程實在太珍貴了！」，也有人說：「影片太珍貴，忍不住不停重看」。