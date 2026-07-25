印度「蟑螂黨」示威席捲全國　教育部長終辭職　莫迪政府遇挫

因印度醫學入學考試（NEET）引爆的抗議行動近日愈演愈烈，警方7月25日在德里施放催淚彈驅散群眾，又把新德里的網絡封禁延長，由青年一代發起「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party）對政府積壓已久的憤怒達臨界點。教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）7月25日正式遞交辭呈，青年抗議者們慶祝贏得重大勝利。



普拉丹在社交媒體X上宣布，在青年抗議要求他辭職後，他已辭去職務。據路透社報道，抗議現場得知消息後隨即湧現慶祝人潮。

這場風波源自今年5月NEET爆出試題泄露風波，宣布成績作廢、要求逾227萬名考生重考。消息重擊無數考生心血，令數名學生崩潰、自殺。民怨沸騰之下「蟑螂黨」在多地發起抗議，要求教育部長普拉丹下台。

2026年7月25日，印度「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，CJP）持續進行抗議活動，要求教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）下台。（Reuters）

總理莫迪（Narendra Modi）最初並不重視，但隨著知名社運人士Sonam Wangchuk絕食抗議卻被強制送醫（24日已結束絕食）、警方使用警棍、催淚彈甚至霰彈槍粗暴鎮壓後，事件迅速演變成十萬人規模的示威運動。

無奈之下，莫迪承諾嚴懲泄題責任方，但拒絕撤換部長。分析指出，普拉丹是重要政治盟友，但教育失敗影響跨黨派群體和印度教上層家庭，莫迪一度陷入兩難。

2026年7月25日，印度「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，CJP）持續進行抗議活動，要求教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）下台，當局警方試圖使用警棍鎮壓。（Reuters）

有學生痛心在抗議期間表示：「這個政府奪走了年輕人的希望，如果需要，我願意為這項事業獻出生命。」

有政治評論家指出，此番抗議已驅散民眾對挑戰權威的恐懼，政府難以再恢復不受挑戰的權威，將成為一代印度青年政治覺醒的標誌。