印度「蟑螂黨」宣布勝利結束示威　莫迪政府讓步接受所有要求

印度醫學入學考試（NEET）爆發試卷泄露醜聞後，影響多達200萬考生，更衍生多宗學生自殺事件，事件引發民憤並掀起持續數週的示威。莫迪（Narendra Modi）政府在教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）7月25日宣布辭職後再作出讓步，在同日進行談判後宣布接受示威者的所有要求。由青年發起、在示威扮演重要角色的「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party）隨後宣布勝利結束示威。



路透社25日報道，普拉丹宣布辭職後，衞生部長J.P. Nadda等政府官員與示威者舉行新一輪談判。他其後舉行記者會，稱政府已接受示威者的所有要求，包括改革考試制度、不追究示威者責任以及賠償因考卷泄露而自殺學生的家屬。

除着政府作出讓步，示威活動轉變為慶祝活動，大量參與活動的人高喊勝利口號，載歌載舞，有人高喊「印度必勝」（Jai Hind）的愛國口號。

「蟑螂人民黨」發言人達斯（Saurav Das）同日稍後宣布，政府讓步並答應示威者的所有要求後，他們將結束示威，並呼籲示威者和平解散。他強調：「最重要的是我們贏了，你們的奮鬥、努力和耐心得到了回報。」

另外，隨着局勢緩和，政府已恢復了示威地點附近、此前已遭封鎖近一週的行動網路，本週關閉了四天的公共交通亦已重新開放。