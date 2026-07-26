伊朗斥烏克蘭裏海襲伊方商船致1死1傷　伊媒：已召見烏方人員抗議

伊朗7月25日譴責烏克蘭在裏海（Caspian Sea）襲擊一艘伊朗商船，指襲擊導致船隻爆炸，一名船員死亡，另一名船員受傷。伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）指，伊方已召見烏克蘭駐德黑蘭臨時代辦，並就該「敵對」襲擊事件表示抗議。



半島電視台25日報道，伊朗外交部長辦公室在社交媒體Telegram 上發布的一份聲明稱，指外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）通話時，強烈譴責烏克蘭對伊朗商船發動攻擊。

2026年1月30日，土耳其伊斯坦堡，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，不在圖中）會晤後出席記者會。（Reuters）

據報明，阿拉格齊呼籲聯合國安理會、歐盟和國際社會作出堅決回應，對事件肇事者和幫凶繩之於法。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）先前曾表示，烏軍曾在裏海襲擊一艘俄羅斯軍艦和用於運輸與伊朗有關軍事物資的船隻。

這張攝於2024年11月4日的照片顯示，伊朗和阿塞拜疆海軍艦艇在裏海舉行聯合軍演期間航行。（Reuters

另外，澤連斯基同日稍聞也談到有關俄伊關係的事情，聲稱俄羅斯衛星拍下海灣國家和駐紮相關國家美軍設施的圖像後，相關圖像隨後在伊朗出現，不排除俄方助伊朗襲擊美國。