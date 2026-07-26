哈薩克總統向普京直言：應結束俄烏戰爭
撰文：聯合早報
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哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）在俄羅斯與俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面時，罕見地當面向普京表明烏克蘭戰爭應該結束，並主張「凍結」這場已持續四年的衝突。這是托卡耶夫迄今對烏克蘭戰爭發表的最直接且罕見的公開表態。
法媒報道，托卡耶夫周六（7月25日）在西伯利亞鄂木斯克（Omsk）舉行的第22屆俄羅斯—哈薩克峰會上，當面向坐在身旁的普京直言：「如何擺脫這種局面？沒人知道，雙方都有各自的立場，但也存在這樣一個可能性，可以將這一切凍結。」
他補充道：「這太令人痛心了，人們正在死去……這一切都必須停止。」
他還特別向普京說明：「我之所以選擇表達我的個人意見，是因為大家都知道我要到鄂木斯克來。」
哈薩克雖然是俄羅斯傳統上的密切盟友，但自2022年俄烏戰爭爆發以來，從未公開支持莫斯科對烏克蘭的軍事行動。
托卡耶夫在峰會上建議雙方應以2022年在土耳其斡旋下達成的《伊斯坦堡協議》為依據，「朝着期盼已久的和平邁進」。
面對盟友罕見的當面奉勸，普京僅回應稱，他將在隨後的閉門會晤中向托卡耶夫通報戰爭的最新進展。
目前，旨在結束這場戰爭的外交談判陷入嚴重僵局。儘管面臨國際社會與盟友的停火呼籲，普京此前仍一再表明，莫斯科打算繼續通過武力奪取烏克蘭東部地區的領土。
本文獲《聯合早報》授權轉載