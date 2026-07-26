哈薩克總統向普京直言：應結束俄烏戰爭

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）在俄羅斯與俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面時，罕見地當面向普京表明烏克蘭戰爭應該結束，並主張「凍結」這場已持續四年的衝突。這是托卡耶夫迄今對烏克蘭戰爭發表的最直接且罕見的公開表態。



法媒報道，托卡耶夫周六（7月25日）在西伯利亞鄂木斯克（Omsk）舉行的第22屆俄羅斯—哈薩克峰會上，當面向坐在身旁的普京直言：「如何擺脫這種局面？沒人知道，雙方都有各自的立場，但也存在這樣一個可能性，可以將這一切凍結。」

他補充道：「這太令人痛心了，人們正在死去……這一切都必須停止。」

他還特別向普京說明：「我之所以選擇表達我的個人意見，是因為大家都知道我要到鄂木斯克來。」

圖為2026年7月25日，哈薩克總統托卡耶夫與俄羅斯總統普京在西伯利亞鄂木斯克出席俄羅斯—哈薩克峰會。（Reuters）

哈薩克雖然是俄羅斯傳統上的密切盟友，但自2022年俄烏戰爭爆發以來，從未公開支持莫斯科對烏克蘭的軍事行動。

托卡耶夫在峰會上建議雙方應以2022年在土耳其斡旋下達成的《伊斯坦堡協議》為依據，「朝着期盼已久的和平邁進」。

面對盟友罕見的當面奉勸，普京僅回應稱，他將在隨後的閉門會晤中向托卡耶夫通報戰爭的最新進展。

目前，旨在結束這場戰爭的外交談判陷入嚴重僵局。儘管面臨國際社會與盟友的停火呼籲，普京此前仍一再表明，莫斯科打算繼續通過武力奪取烏克蘭東部地區的領土。

本文獲《聯合早報》授權轉載

