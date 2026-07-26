日男狠殺前同事　犯案後將分屍電鋸網上出售　警驗出DNA成鐵證

日本群馬縣伊勢崎市今年4月發生一宗震驚社會的「利根川河床分屍案」。警方近日調查有新進展，50歲的疑犯新井雅尚在殘忍肢解被害人後，竟將疑似作案用的「電動圓鋸」放到二手拍賣網站變賣。警方在圓鋸上驗出死者的DNA，成為將其定罪的關鍵鐵證。



殘殺前同事奪提款卡 遺體遭切碎棄屍河床

據《讀賣新聞》報道，50歲的工廠作業員新井雅尚，涉嫌於今年2月26日前後，以不明手法殺害59歲的前同事、兼職人員小渕和則，並冷血偷走對方身上的2張銀行卡。

日本群馬縣50歲作業員新井雅尚以電動圓鋸，殘忍肢解前同事小渕和則。（截取自YouTube@FNNプライムオンライン）

新井雅尚犯案後，為了掩人耳目，竟使用電動圓鋸把小渕和則的遺體肢解切碎，並將屍塊埋藏在伊勢崎市的利根川河床，試圖毀屍滅跡，直至今年4月才被人發現。

大膽變賣凶器 警方驗出死者DNA

搜查相關人員透露，新井雅尚在分屍、棄屍後，竟把作案用的電動圓鋸，直接放上網路二手拍賣販售。警方循線追查，成功扣押該把電動圓鋸，經鑑識人員採證後，成功在上面檢測出死者的DNA。

新井雅尚犯案後，將屍塊埋藏在伊勢崎市的利根川河床。（截取自YouTube@FNNプライムオンライン）

新井雅尚先前已因遺棄屍體罪等罪名被起訴，儘管他至今仍矢口否認犯行，但警方認為，該把沾有死者DNA的網拍圓鋸，已是證明他涉嫌重大的直接證據。他在7月24日因涉嫌強盜殺人，被群馬縣警方移送前橋地檢署，全案將進一步深入偵辦。

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