柬埔寨兩男疑遭殺害棄屍　流浪狗拖出垃圾袋打開驚見兩個人頭

柬埔寨班迭棉吉省日前發生一宗駭人分屍案，當地居民在一處森林旁聞到濃烈惡臭，查看後竟發現一個塑膠袋內裝有兩顆遭砍下的頭顱，嚇得立即報警。警方調查後發現，兩名死者疑似為外籍人士，遺體已高度腐爛，推測死亡多日，且懷疑是在其他地點遭肢解後，再運至森林棄屍。



居民聞惡臭 打開塑膠袋驚見人類頭顱

綜合外媒報道，事件發生在波別市（Poipet）郊區，當地居民7月2日在森林旁聞到惡臭，隨後發現一隻流浪狗正從灌木叢中拖出一個黑色垃圾袋，靠近查看時，赫然發現袋內竟裝着人類殘骸，包括兩顆被砍下的頭顱。警方接獲報案後趕抵現場，又在附近林地發現多個散落的黑色塑膠袋，裏面疑似裝著兩名死者剩餘的遺體。

當地居民在森林旁聞到惡臭，隨後發現一隻流浪狗正從灌木叢中拖出一個黑色垃圾袋，發現袋內竟裝著人類殘骸。（示意圖/Unsplash）

死者疑為外籍男子 警方研判遭異地分屍後棄屍

省警與波別市警方於7月2至3日在該地展開調查，研判兩名死者均為男性，且疑似為外國公民。調查人員指出，兩人膚色白皙、身上都有刺青，但身分仍有待確認。警方表示，遺體被發現時已高度腐爛，推測死亡時間約為3至4天前，並懷疑死者是在其他地點遭到肢解，再被運往偏遠森林棄屍。

警方表示，遺體被發現時已高度腐爛。（X@KhmerTimes）

事件震驚當地居民，也引發外界對當地有組織犯罪的憂慮。調查人員也正釐清本案是否與先前涉及外籍人士的案件有關。警方表示，6月29日曾接獲報案，指稱波別市發生一宗疑似綁架案，一名外國男子遭另一名外國人強行塞進車內帶走。

目前警方尚未證實兩宗案件是否相關，但表示正朝所有可能方向調查，並持續確認死者身分及死亡經過。同時也呼籲民眾，若掌握失蹤外籍人士或相關可疑活動資訊，請主動向警方提供線索。

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