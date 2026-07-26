伊朗戰爭｜美國防部被指刻意隱瞞傷亡和損失　前高官批做法可恥

美國與伊朗之間的停火協議在7月初破裂，雙方互相施襲，美國《紐約時報》上周刊出報道，稱國防部刻意隱瞞美軍部份戰損訊息，引發外界關注。美國前防長兼中情局長帕內塔（Leon Panetta）接受《衛報》電話訪問時，批評國防部刻意向外界隱瞞訊息，行為可恥。



帕內塔曾在阿富汗戰爭以及伊拉克戰爭期間，每周召開國防部記者會，對外界簡報戰況。而現時的國防部已經有超過兩個半月未有舉行記者會，帕內塔強調，此舉實際上是刻意向美國人民隱瞞資訊，在許多方面都體現出一種可恥的做法，「迴避我們在打仗時所應共同承擔的責任。」

帕內塔（Leon Panetta）在克林頓時代擔任白宮幕僚長，其後亦在奧巴馬時代先後擔任中情局及國防部長。（Getty Images）

他還批評國防部未能披露在伊朗針對美國基地發動的炸彈襲擊中，共有多少人受傷。事發7月17日，位於約旦的薩爾蒂（Muwaffaq Salti）美國空軍基地遭伊朗彈道導彈和無人機襲擊，造成三名美軍死亡。

2026年7月14日，伊朗從未知地點發射無人機，攻擊約旦的美軍基地。（Reuters）

報道指，美國國防部官員遭指控刻意隱瞞總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對伊朗開戰的真實代價，主因是擔心會在11月中期選舉前引發公眾強烈反彈。

截至上週末，伊朗戰爭中陣亡的美國士兵人數上升至18人，另有約430名美軍受傷。美國國防部7月20日表示，自7月7日以來共有100名軍人受傷，但其中96%已重返崗位。

2026年7月21日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）出席參議院聽證會，為伊朗戰爭追加撥款辯護時做出手勢。（Reuters）

不過根據《紐約時報》報道，國防部最初未有披露這一數據，而是在一篇揭發報道刊出後才發文澄清。這篇報道遭國防部否認，國防部首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，美國軍方並未隱瞞或歪曲美軍在這場戰爭的傷亡情況。