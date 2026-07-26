伊朗：因應美軍連續兩晚未有襲擊 伊方已停止報復性打擊
撰文：王海
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半島電視台7月26日（周日）報道，伊朗表示，由於美國過去兩晚沒有對伊朗發動空襲，伊朗已停止報復性攻擊。伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）向伊朗國營媒體表示，伊朗的軍事行動屬「報復性質」，目前已經停止。
據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim Agency）同日報道，阿克拉米尼亞表示，伊朗軍隊利用近期的停火期重建並加強了軍事能力，尤其是在防空領域。
他指出，修復後的系統已恢復運行，新裝備也已整合到軍隊的作戰體系中，提升了伊朗的防空能力。
阿克拉米尼亞將軍補充說：「我們努力抓住機會。為期三個月的停火期為我們的國防規劃，特別是防空規劃，提供了良好的契機。」
他表示，伊朗武裝部隊已為所有可能發生的情況做好準備，並指出美國在對伊朗的侵略戰爭中未能實現其目標。
阿克拉米尼亞強調，華盛頓的目標，包括重開霍爾木茲海峽、削弱伊朗的防禦能力以及動搖伊朗武裝部隊的決心，都沒有實現。
他重申，伊朗武裝部隊已為所有可能發生的情況做好準備，並將對任何潛在的行動做出適當的回應。
阿克拉米尼亞還警告，美國持續的侵略可能會擴大衝突的地理範圍，並表示伊朗武裝部隊已經制定新的戰略來應對這種情況。
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