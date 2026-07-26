沙特媒體：伊朗稱未退出談判 願在日內瓦等地與美復談
撰文：蕭通
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美軍連續兩晚停止空襲伊朗後，沙特媒體7月26日報道，針對巴基斯坦及卡塔爾提出的恢復對話提議，美國和伊朗已分別作出回應。 伊朗向巴基斯坦官員表示，伊朗並非退出談判，只是暫時中止，又強調不接受霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）開辟新航道。
綜合阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）與Al Hadath報道，伊朗向巴基斯坦確認，願意在日內瓦、卡塔爾的多哈，又或巴基斯坦首都伊斯蘭堡，繼續與美國進行談判，包括關於重開霍爾木茲海峽、釋放伊朗被凍結的資金，以及最後是核問題。
土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）也引述巴基斯坦消息人士稱，華府和德黑蘭均同意透過對話和外交手段，結束最近的敵對行動。
美駐聯合國大使：特朗普盼為和談提供空間
路透社同日引述伊朗高層消息人士稱，伊朗的立場是「以牙還牙」，如果敵方維持停止襲擊，伊朗也將停止軍事行動，「這一信息已經傳達給了美國。」
美軍在連續13夜晚空襲伊朗後， 突然於24日暫停了行動。伊朗先前也每晚對駐有美軍基地的鄰國進行空襲，最近兩天亦已停止。
美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）於26日向霍士新聞（Fox News），美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 決定暫停美軍空襲，以便為外交斡旋提供更多空間。
伊朗消息人士稱，對於特朗普決定暫停攻擊，德黑蘭方面並不認為其談判立場有重大轉變。他又稱，伊朗方面的的態度是懷疑遠多於樂觀，認為這種暫停只是策略性的，而非真心實意，「伊朗已經積累了太多慘痛的教訓，認為這是美國的欺騙行為。」
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