內塔尼亞胡：此行訪美為了解特朗普對伊朗問題想法
撰文：蕭通
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美伊緊張局勢再度緊張之際，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu)）7月27日訪問美國，預定28日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。他在出發前一天表示，此行目的是與特朗普商討並了解其想法，又指伊朗局勢的發展，很大程度上取決於特朗普的最終決定。
內塔尼亞胡接受美國霍士新聞（Fox News）訪問時稱，以色列與伊朗之間的衝突，只有伊朗政權實現倒台，又或被徹底削弱到被迫放棄核計劃，才會得以結束。
他強調，無論伊朗最終是否與美國達成協議，其核計劃都必須終止。他又稱，伊朗擁有核武將對美國所有公民構成致命威脅，以色列將採取所有方法阻止此情況發生。
內塔尼亞胡指出，是否恢復對伊朗大規模打擊，很大程度視乎特朗普的決定。他警告，如果伊朗直接又或通過代理人，使用彈道導彈、無人機或致命武器攻擊以色列，那將鑄成大錯，以色列將會非常強硬回應。
他強調，完全支持特朗普對伊朗的行動，即使美國最終不再進行大規模打擊。他又指出，美國持續與以色列分享有關伊朗的情報。
另外，內塔尼亞胡提到，此行訪美期間，還將出席已故美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的追悼式，形容對方是「以色列建國以來最偉大的朋友之一」。
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