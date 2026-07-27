穆傑塔巴重申支持真主黨　稱是伊朗戰略使命

黎巴嫩和以色列早前在美國斡旋下簽署框架協議，旨在促使以色列逐步從黎巴嫩撤軍，並對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）降除武裝。伊朗媒體7月26日報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）回信真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem），重申伊朗對真主黨的支持，並形容是伊朗的戰略使命。



圖為2026年3月10日，伊朗首都德黑蘭一幢大樓外，繪有伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）、已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）和已故最高領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）的肖像。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，真主黨此前致函重申效忠伊朗， 穆傑塔巴在回信中讚揚真主黨堅定不移，稱該組織領頭支持伊朗、抵抗以色列。他也讚揚黎巴嫩人民，特別是黎巴嫩南部地區的民眾，指他們在以黎衝突期間展現出耐心、犧牲和支持。

穆傑塔巴表示，根據已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）制定的政策，捍衛真主黨是伊朗的戰略使命之一。他又稱，維護黎巴嫩領土完整，確保以色列「徹底、無條件」停止攻擊，是伊朗達成任何結束衝突協議的先決條件。

他並強調，「聖戰與抵抗」仍然是抵禦美國和以色列壓迫的唯一出路，並相信堅持不懈最終必將取得勝利。