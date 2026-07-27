柏林汽車撞人群釀1死29傷　警方：在逃疑犯已被擊斃

德國首都柏林7月25日舉行大型同志遊行期間，現場附近發生汽車衝撞人群事件，增升至1死、29人傷。警方於當地26日傍晚發聲明稱，21歲在逃疑犯已經被警方擊斃。當局此前確認，疑犯為21歲黎巴嫩裔德國公民Abdul B，並指他有伊斯蘭極端主義活動記錄。據多家德國媒體報道，疑犯曾對極端組織ISIS表示支持。



持刀衝向警員遭開槍

柏林警方表示，於當地26日傍晚約6時，柏林警方在施潘道區（Spandau）一個社區農圃發現疑犯。當時他持刀衝向警員，遭到警方開槍。儘管救援人員即時搶救，疑犯仍是當場死亡。據農圃負責人稱，當時聽到了幾聲槍響，並被警方告知待在室內。

此宗汽車衝撞人群案，發生於當地25日晚上約10時，現場為柏林地標勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）附近的蒂爾加滕公園（Tiergarten），接近大型LGBTQ慶祝活動「克里斯多福大街紀念日」（Christopher Street Day）的遊行地點。

疑犯當時駕駛一輛客貨車撞向公園附近人群，造成1人死亡、29人受傷。警方表示，有部份受害人遭到疑犯持刀攻擊，疑犯事後逃去。

2026年7月26日，德國總理默茨（Friedrich Merz）、內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）等官員，於前一晚汽車衝撞人群事件的現場——蒂爾加滕公園（Tiergarten）持花悼念死傷者。（Reuters）

內政部長指事件疑屬恐襲

德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）於26日稍早時間稱，疑犯是黎巴嫩裔德國公民，2005年出生於德國。他此前因涉及多起刑事罪行、具激進化傾向，且涉及伊斯蘭極端組織而引起當局關注。

多布林特形容，今次事件疑似是恐怖襲擊。他又表示，德國16個邦已聽取有關這次襲擊的簡報，當局並向這些邦發出建議，重新審視重大活動的保安措施，包括未來的同志遊行活動。不能排除有人會模仿犯案。

路透社引述安全部門消息人士稱，疑犯兩個月前才從少年拘留所獲釋，並已被情報部門列入監控名單，被視為具有潛在危險。