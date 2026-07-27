Coldplay事件2.0？紐約45歲名律師疑偷食29歲下屬　公園激吻被拍

紐約中央公園一段情侶擁吻影片近日在社群平台瘋傳，不過影片中的男女主角，事後卻被外媒確認並非一般情侶，而是任職於同一家曼哈頓知名律師事務所、甚至隸屬同一部門的兩名律師。由於拍攝者突然上前打斷兩人互動，雙方當場一陣尷尬應對，影片曝光後迅速突破數百萬次觀看。有人將事件與去年酷玩樂隊（Coldplay）演唱會「出軌風波」相提並論，也有人認為拍攝者的行為引發隱私爭議，讓這起街頭插曲意外演變成話題。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，這段影片由TikTok用戶Jay Guapõ發布，只見45歲的Nathaniel D. Cullerton與29歲的Kelsey Borenzweig坐在中央公園長椅上親密擁吻，拍攝者走近後大喊：「找個房間去吧，這裏還有孩子。」兩人隨即停下動作，女方要求對方「放下手機」，男方則起身微笑試圖勸離拍攝者，而拍攝者則回應：「別碰我，你碰我，我就得碰你。」整段互動全被鏡頭記錄下來。

只見45歲的Nathaniel D. Cullerton與29歲的Kelsey Borenzweig坐在中央公園長椅上親密擁吻。（Tik Tok@jayguap3）

隨著影片快速擴散，眼尖網友很快比對出兩人的身分。《華盛頓郵報》進一步將影片畫面與律師事務所官網照片交叉比對後，確認兩人皆任職於曼哈頓知名律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen&Katz，且同屬訴訟部門。不過兩人的職級並不相同，Cullerton為事務所合夥人，Borenzweig則是資歷較淺的助理律師，因此除了戀情本身外，兩人的職場關係也成為外界討論焦點。

美國名律師疑似偷食畫面▼▼▼

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更受到關注的是，兩人近期都曾參與OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）對抗Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）巨額訴訟的法律團隊，因此身分曝光後格外引發關注。根據公開資料，Cullerton自喬治城大學法學院畢業後曾擔任聯邦法院法官助理，之後一路晉升為律所合夥人；Borenzweig則畢業於紐約大學法學院，也曾於美國第二巡迴上訴法院任職，近年加入該律師事務所發展。

影片累積超過200萬次觀看後，網路上也出現大量揣測，不少人認為這可能是「婚外情」曝光，甚至拿來與2025年Coldplay樂隊演唱會引爆的出軌話題相提並論。不過，也有另一派網友將矛頭指向拍攝者，認為刻意靠近陌生人並公開拍攝，再將影片上傳社群平台博取流量，同樣涉及隱私與道德界線，引發兩極看法。

影片累積超過200萬次觀看後，不少人拿這起事件與去年Coldplay樂隊演唱會引爆的出軌話題相提並論。（TikTok截圖）

外媒後續報道指出，兩人目前都被指各自與其他法律界人士「維持伴侶關係」。其中，Cullerton據稱已婚，並與妻子共同持有紐約房產；Borenzweig則傳出與一名美國第二巡迴上訴法院司法助理交往，對方接受媒體詢問時僅表示「我知道這件事，但不願談論」。截至目前為止，外界仍無法確認影片拍攝的確切時間，也不清楚兩人的關係始於何時，而涉事律師及其任職的律師事務所均未對相關報道作出回應。

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