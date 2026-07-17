孕妻驚揭丈夫藏親密照出軌　小三留吻痕挑釁　冷血夫稱早沒感情

在妻子懷孕期間出軌，真可謂是渣男！湖南長沙1名懷孕4個月的婦人，近日在丈夫的雲端硬碟內發現大量親密照及影片，揭發丈夫與在車友群結識的第三者發生婚外情，第三者更故意在男方頸上留下吻痕挑釁，並寫下長達44頁的文字記錄偷情細節。面對妻子質問，涉事丈夫毫無悔意，直言雙方「早就沒有感情了」，更反指責妻子脾氣差，妻子心死，目前已正式向法院提起離婚訴訟，並要求損害賠償。



孕妻在丈夫的雲端硬碟內發現大量親密照及影片，揭發丈夫與在車友群結識的第三者發生婚外情。（網上影片截圖）

孕妻在丈夫的雲端硬碟內發現大量親密照及影片，揭發丈夫與在車友群結識的第三者發生婚外情。（網上影片截圖）

雲端硬碟揭發婚外情 車友群暗結新歡

據《風芒新聞》報道，涉事女事主目前懷有4個月身孕，她早前無意間翻看丈夫的雲端硬碟時，發現內藏大量丈夫與另一名陌生女子的親密合照和影片，證實丈夫出軌。據了解，其丈夫與該名第三者最初在車友群中相識，雙方隨後跨越界線發展成不正當男女關係，並一直瞞騙正在懷孕的妻子。

孕妻無意間翻看丈夫的雲端硬碟，發現內藏大量丈夫與另一名陌生女子的親密合照和影片，證實丈夫出軌。（網上影片截圖）

孕妻無意間翻看丈夫的雲端硬碟時，發現內藏大量丈夫與另一名陌生女子的親密合照和影片，證實丈夫出軌。（網上影片截圖）

此外，第三者更在男方生日當天，寫下44頁長文，鉅細無遺地記錄了兩人交往過程中的點滴。（網上影片截圖）

第三者留吻痕挑釁 撰44頁「偷情日記」

隨着雲端硬碟內容曝光，更多偷情細節浮出水面，該名第三者行徑囂張，曾特意在同床時於男方頸部吸出明顯的紅印（吻痕），並極具挑釁意味地要求男方：「拿回去給你老婆看看，看你老婆是什麼反應。」當時丈夫帶著吻痕回家，謊稱是「自己掐傷的」，妻子一度信以為真未有深究。

此外，第三者更在男方生日當天，寫下長達44頁長文，鉅細無遺地記錄了兩人交往過程中的點滴，而這些所謂的「甜蜜回憶」發生時，正是妻子懷孕四、五個月最需要人照顧的時期。

妻子大聲斥責丈夫：「離婚了沒有？沒有離婚我就還是你老婆！」強調一天未辦妥手續，自己依然是原配。（網上影片截圖）

第三者行徑囂張，曾特意在同床時於男方頸部吸出明顯的紅印（吻痕），並極具挑釁意味地要求男方：「拿回去給你老婆看看，看你老婆是什麼反應。」（網上影片截圖）

第三者行徑囂張，曾特意在同床時於男方頸部吸出明顯的紅印（吻痕），並極具挑釁意味地要求男方：「拿回去給你老婆看看，看你老婆是什麼反應。」（網上影片截圖）

丈夫冷血拒認錯反數落妻子 孕妻心死提離婚

面對證據確鑿，丈夫與妻子在家中當面對質時，並未展露愧疚之心，妻子大聲斥責「離婚了沒有？沒有離婚我就還是你老婆！」，強調一天未辦妥手續，自己依然是原配。然而，男方直言夫妻二人「早就沒有感情了」，更試圖將出軌責任推卸到婚姻問題上，抱怨妻子經常發脾氣，且在工作上未有給予支持。

面對丈夫的背叛與冷漠，妻子徹底心死。她目前已正式向當地法院提起離婚訴訟，並就丈夫的出軌行為主張損害賠償，決心為自己和腹中胎兒討回公道。

（綜合）

其他報道：丈夫有可疑！夜出門兼搽保養品 人妻1招開電腦獲偷情鐵證反捱告

懷疑伴侶出軌，想盡辦法蒐證也要守法。台灣高雄1名人妻發現丈夫行為有異，經常晚上出門但深夜都未回家，而且突然開始搽保養品，甚至直擊到對方和1名女子在公園踏單車。人妻懷疑丈夫出軌，遂動手破解其電腦，隨即發現他和小三出遊的照片和影片，藉此成功申請離婚。但男方認為前妻入侵其電腦，決定提告。



法官經審理後，認為男方雖然「更改密碼」，但繼續使用舊密碼組合，女方因而猜中而取得其外遇證據，惟電腦並非夫妻共用，故裁定女被告「無故取得他人電腦之電磁紀錄」罪名成立，判處罰款1萬新台幣（約2,500港元）。



沈女猜中密碼而打開丈夫的電腦，找到1個名為「劉李出遊的照片及影片」的文件夾，發現丈夫和李姓小三外遇證據。（AI生成圖片）

丈夫行為反常惹猜疑

台媒於今年10月報道，涉案沈姓女子和劉姓男子結婚多年，但沈女發現丈夫男經常藉詞晚上7至8時出門，到了三更半夜仍然遲遲未歸。丈夫甚至一反常態，突然開始使用保養品，沈女有次深夜在離家不遠的公園，目擊丈夫和陌生女子開心踏單車，令她開始懷疑對方有外遇。

在電腦找到出軌證據

沈女之後趁機打開丈夫的電腦，找到1個名為「劉李出遊的照片及影片」的文件夾，發現丈夫和李姓小三外遇的證據，於是立即備份，用作離婚官司的「王牌」，最終高雄少年及家事法院批准他們離婚，劉男卻認為妻子未經其同意，就擅自使用其電腦，於是提告追究。

法官認為沈女當時行為已經構成「無故取得他人電腦之電磁紀錄」罪名，因此判處罰款1萬新台幣（約2,500港元）。（AI生成圖片）

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