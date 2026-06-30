郭台銘被爆密會女球友1年　妻子閨密賈永婕：真男人不是來者不拒

75歲的鴻海集團創辦人郭台銘與小他24歲的妻子曾馨瑩結婚18年，經常對外暢談夫妻相處之道，婚姻感情十分穩定。不料近日郭台銘被爆出疑似密會謝姓女球友近一年。曾馨瑩多年閨密賈永婕29日更突在FB發文，直言「真男人，不是來者不拒，而是懂得明哲保身。」



郭台銘妻子曾馨瑩（右）與賈永婕（左）過去同框自拍。（賈永婕FB）

賈永婕（IG@janet_chia_）

根據《壹蘋新聞網》報道，郭台銘自去年7月起，在長達11個月內被目擊與謝姓女球友見面多達14次，兩人互動頻繁，多選在周三、六、日前往桃園大溪球場打高爾夫球。報道指出，兩人的接送情已持續約一年，郭台銘不僅多次安排專車接送謝女，更曾帶她出入大溪山莊別墅密會，近期甚至帶她回台北「信義富邦」舊居。

郭台銘（Facebook@郭台銘）

謝女是年約50歲的基隆人，離過婚並育有小孩，曾改過名，早在一年前就以粉絲的身分接近郭台銘，並透過打高爾夫球拉近彼此距離，在場上常為郭台銘拍手叫好，為其提供滿滿的「情緒價值」。值得注意的是，大溪山莊的管家對謝女非常客氣，不僅幫忙提行李，態度更是畢恭畢敬，被形容彷彿對待「女主人」一般。此外，謝女的生活在結識郭台銘後疑似變得豪奢，被爆出經常出入貴婦百貨掃貨精品名牌，並由郭台銘招待前往五星級酒店享用頂級牛排。

郭台銘。（Facebook@郭台銘）

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郭台銘與司機還曾為了防止這段關係曝光，使出「調虎離山」之計，讓郭台銘先在酒店下車，再由司機載著謝女繞路試圖甩開記者。謝女在發現被跟拍後甚至多次將車停在派出所門口或利用百貨商場，行蹤謹慎。

賈永婕29日更突在FB發文寫下，

我要瘋了。男人真的很奇怪。難道看不出來，那些刻意製造巧遇、刻意拉近距離的人，跟詐騙集團的套路是不是有幾分相似？先建立熟悉感，再建立信任，最後一步一步走進你的生活。拜託。真正的緣分，不需要設計。

賈永婕表示，「更何況，明明知道對方有家庭，明明知道人家婚姻幸福，還刻意製造接觸、刻意拉近距離。來路不明、不知分寸，居心叵測，品行不端！男人碰到這種狀況還不手刀快跑！真男人，不是來者不拒，而是懂得明哲保身。」

貼文雖未指名道姓，但不少網友猜測與郭台銘近期的接送風波有關，紛紛留言：

「真正好男人是不會給別人這種機會的」

「男人不會這樣想啦！大部份的只會認為自己是真的有魅力」

「她的刻意，他很滿意」

「你真的很敢說，佩服」



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