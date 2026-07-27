特朗普引強迫勞動加徵中國關稅至22% 北京或許不悦但不會報復
撰文：聯合早報
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美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈課徵新一輪關稅，調整後中國將面臨22.2%實際關稅。分析認為，這或許只會令北京感到不悦，不至於有實質性的報復舉措。
美國聯邦最高法院2026年2月推翻特朗普的關稅措施後，他星期四（7月23日）發布總統備忘錄，援引《貿易法》第301條款，以「強迫勞動」為由，對包括中國和新加坡的60個經濟體徵收10%或12.5%進口關稅。
新稅率取代星期五（24日）到期的10%全球關稅
彭博經濟研究分析，這輪的關稅調整，意味着中國面臨美國22.2%的實際關稅，比早前的框架高出1.4個百分點。與其他貿易伙伴相比，中國關稅負擔比全球平均水平多11.5個百分點。
中國外交部發言人林劍星期五在例行記者會上重申，中國反對各種形式的單邊關稅措施，但未直接回應中國會否採取反制措施的問題。
彭博社引述經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰說：
北京肯定會抗議，但這次應該不會有實質性的報復舉措。
美國還在展開另一系列調查，包括評估貿易伙伴製造業產能是否過剩。目前尚不清楚調查結果公布時間，到時或由此再推出關稅。
徐天辰說，美國最終還會向全球徵收更多關稅，但華盛頓不太可能只針對北京，整體稅率將保持在32%以下，即中國在先前的貿易談判中，所表明可承受的關稅上限。
特朗普重返執政後對美國全球貿易伙伴掀起關稅戰，美國一度對華徵收高達145%的關稅。中國元首2025年10月會晤時達成臨時貿易休戰協議，但這項協議將在今年11月屆滿。
中國國家主席習近平料於9月24日訪美
美國國務卿魯比奧和中國外長王毅星期三（7月22日）在菲律賓馬尼拉會面，為擬於9月舉行的兩國元首峰會做準備。
中國副外長馬朝旭也在星期三至星期四訪美，與美國高官和參眾議員交流。
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