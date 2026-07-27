烏克蘭襲擊伊朗商船　伊外長阿拉格齊：決不甘休

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）指出，烏克蘭襲擊一艘伊朗商船，伊朗決不會就此甘休。



路透社報道，阿拉格齊星期天（7月26日）在X平台發文說，烏克蘭襲擊了一艘伊朗商船，造成一名船員死亡。他稱，此舉「是在以色列的授意下公然違反《聯合國憲章》的行為，目的是將歐洲拖入戰爭」。

阿拉格齊也說，他與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話時，「明確」告訴他們，伊朗決不會就此甘休。

拉夫羅夫在俄羅斯外交部網站發表聲明，對裏海（Caspian Sea）襲擊造成一名船員死亡表示哀悼。

拉夫羅夫說，阿拉格齊對這艘船的起航地，即俄羅斯阿斯特拉罕（Astrakhan）的地方政府為船上人員提供幫助表示感謝，「並強調有必要制止基輔政權的此類冒險行徑」。

拉夫羅夫在俄羅斯外交部網站發表聲明，對裏海（Caspian Sea）襲擊造成一名船員死亡表示哀悼。（Reuters）

聲明也稱，阿拉格齊向拉夫羅夫通報「旨在緩和中東緊張局勢的持續外交努力」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）星期六（25日）說，烏克蘭軍隊在裹海襲擊一艘俄羅斯軍艦和一些用於運輸與伊朗有關的軍事物資的船隻。

伊朗外交部說，襲擊發生在星期六淩晨3時（香港時間淩晨7時30分），襲擊導致商船爆炸，一名船員喪生。伊朗半官方的邁赫爾通訊社星期天報導，另有三名船員在襲擊中受傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

